https://ria.ru/20210621/avianosets-1737936473.html

Американские военные взорвали мощную бомбу рядом со своим авианосцем

Американские военные взорвали мощную бомбу рядом со своим авианосцем - РИА Новости, 21.06.2021

Американские военные взорвали мощную бомбу рядом со своим авианосцем

Американские военные подорвали бомбу мощностью 18 тонн в тротиловом эквиваленте неподалеку от своего авианосца Gerald R. Ford у побережья Флориды. Видео... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T16:58

2021-06-21T16:58

2021-06-21T16:58

uss gerald r. ford

военно-морские силы сша

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в мире

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Американские военные подорвали бомбу мощностью 18 тонн в тротиловом эквиваленте неподалеку от своего авианосца Gerald R. Ford у побережья Флориды. Видео разместили в твиттер-аккаунте корабля. Контролируемый взрыв провели 18 июня в рамках испытаний. Сейсмостанции оценили срабатывание бомбы как толчки силой 3,9 балла. Программой испытаний запланированы еще два взрыва схожей мощности — на поверхности воды и в воздухе. Это нужно для проверки прочности корпуса авианосца, а также устойчивости систем и способности продолжать бой в условиях интенсивного обстрела. Как пишет Drive, ударные испытания необходимы для поиска слабых мест, чтобы устранить уязвимости при строительстве следующих кораблей. Причинами взрывов в реальных условиях могут быть срабатывание боевых частей ракет, торпед и морских мин.

https://ria.ru/20210329/avianosets-1602969370.html

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uss gerald r. ford, военно-морские силы сша, сша, в мире