Американские военные взорвали мощную бомбу рядом со своим авианосцем
© Фото : U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge LeoniАмериканский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Американские военные подорвали бомбу мощностью 18 тонн в тротиловом эквиваленте неподалеку от своего авианосца Gerald R. Ford у побережья Флориды. Видео разместили в твиттер-аккаунте корабля.
Контролируемый взрыв провели 18 июня в рамках испытаний. Сейсмостанции оценили срабатывание бомбы как толчки силой 3,9 балла.
Ever wonder what a 40,000 pound explosive looks like from the bridge wing of a @USNavy aircraft carrier?— USS Gerald R. Ford (CVN 78) (@Warship_78) June 20, 2021
Watch footage from #USSGeraldRFord's first explosive event of Full Ship Shock Trials and find out! 🤯#ThisIsFordClass #WeAreNavalAviation #Warship78 pic.twitter.com/2kbeEkF0g1
Программой испытаний запланированы еще два взрыва схожей мощности — на поверхности воды и в воздухе. Это нужно для проверки прочности корпуса авианосца, а также устойчивости систем и способности продолжать бой в условиях интенсивного обстрела.
Как пишет Drive, ударные испытания необходимы для поиска слабых мест, чтобы устранить уязвимости при строительстве следующих кораблей. Причинами взрывов в реальных условиях могут быть срабатывание боевых частей ракет, торпед и морских мин.