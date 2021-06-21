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Американские военные взорвали мощную бомбу рядом со своим авианосцем
Американские военные взорвали мощную бомбу рядом со своим авианосцем - РИА Новости, 21.06.2021
Американские военные взорвали мощную бомбу рядом со своим авианосцем
Американские военные подорвали бомбу мощностью 18 тонн в тротиловом эквиваленте неподалеку от своего авианосца Gerald R. Ford у побережья Флориды. Видео... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T16:58
2021-06-21T16:58
uss gerald r. ford
военно-морские силы сша
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Американские военные подорвали бомбу мощностью 18 тонн в тротиловом эквиваленте неподалеку от своего авианосца Gerald R. Ford у побережья Флориды. Видео разместили в твиттер-аккаунте корабля. Контролируемый взрыв провели 18 июня в рамках испытаний. Сейсмостанции оценили срабатывание бомбы как толчки силой 3,9 балла. Программой испытаний запланированы еще два взрыва схожей мощности — на поверхности воды и в воздухе. Это нужно для проверки прочности корпуса авианосца, а также устойчивости систем и способности продолжать бой в условиях интенсивного обстрела. Как пишет Drive, ударные испытания необходимы для поиска слабых мест, чтобы устранить уязвимости при строительстве следующих кораблей. Причинами взрывов в реальных условиях могут быть срабатывание боевых частей ракет, торпед и морских мин.
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uss gerald r. ford, военно-морские силы сша, сша, в мире

Американские военные взорвали мощную бомбу рядом со своим авианосцем

16:58 21.06.2021
 
© Фото : U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge LeoniАмериканский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford
Американский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© Фото : U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Американские военные подорвали бомбу мощностью 18 тонн в тротиловом эквиваленте неподалеку от своего авианосца Gerald R. Ford у побережья Флориды. Видео разместили в твиттер-аккаунте корабля.
Контролируемый взрыв провели 18 июня в рамках испытаний. Сейсмостанции оценили срабатывание бомбы как толчки силой 3,9 балла.
Программой испытаний запланированы еще два взрыва схожей мощности — на поверхности воды и в воздухе. Это нужно для проверки прочности корпуса авианосца, а также устойчивости систем и способности продолжать бой в условиях интенсивного обстрела.
Как пишет Drive, ударные испытания необходимы для поиска слабых мест, чтобы устранить уязвимости при строительстве следующих кораблей. Причинами взрывов в реальных условиях могут быть срабатывание боевых частей ракет, торпед и морских мин.
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