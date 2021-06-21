https://ria.ru/20210621/aviakompaniya-1737970394.html

Росавиация запретила авиакомпании "Скол" использовать 35 воздушных судов

Росавиация запретила авиакомпании "Скол" использовать 35 воздушных судов - РИА Новости, 21.06.2021

Росавиация запретила авиакомпании "Скол" использовать 35 воздушных судов

Росавиация исключает 35 воздушных судов из сертификата эксплуатанта авиакомпании "Скол" из-за неисполнения обязательств по договорам лизинга, сообщает... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T20:18

2021-06-21T20:18

2021-06-21T20:30

скол (авиакомпания)

россия

гтлк

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

экономика

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Росавиация исключает 35 воздушных судов из сертификата эксплуатанта авиакомпании "Скол" из-за неисполнения обязательств по договорам лизинга, сообщает ведомство."Из сертификата эксплуатанта авиакомпании "Скол" исключаются 35 воздушных судов, ранее переданные АО "ГТЛК" в лизинг авиакомпании. При этом авиакомпания "Скол" может выполнять полеты, в том числе по социально-значимым маршрутам, и осуществлять авиационные работы, используя оставшийся парк воздушных судов в количестве 18 единиц", - говорится в сообщении.Ограничения вводятся на основании требований федеральных авиационных правил и заявления ГТЛК в связи с прекращением у авиакомпании законных оснований на их использование. Росавиация отмечает, что сложившаяся ситуация не должна отрицательно повлиять на персонал авиакомпании "Скол". Сотрудникам будет предоставлена возможность трудоустройства в другие авиакомпании по их желанию."Договоры лизинга на 35 воздушных судов были заключены между АО "ГТЛК" и авиакомпанией "Скол" в период с 2017 по 2019 годы. Начиная с 2018 года, авиаперевозчик перестал надлежащим образом исполнять обязательства по договорам лизинга. При этом с даты образования задолженности лизинговая компания прорабатывала и обсуждала с авиакомпанией различные варианты урегулирования просроченной дебиторской задолженности и продолжения дальнейшего сотрудничества", - говорится в сообщении.В мае-июне 2021 года Росавиацией и Минтрансом России проведены ряд совещаний, направленных на урегулирование спорной ситуации. Однако авиакомпания не приняла каких-либо мер по погашению просроченной задолженности по лизинговым платежам. В этой связи ГТЛК направила в Росавиацию заявление о прекращении законных оснований владения воздушными судами перевозчиком.Росавиация сообщает, что, по информации Минздрава РФ, со стороны авиакомпании также имеются нарушения при выполнении авиационных работ в целях оказания медпомощи в рамках федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медицинской помощи". В частности, за период участия в проекте авиакомпания искусственно и необоснованно занижала цены при проведении конкурсных процедур на выполнение авиаработ в целях оказания медпомощи, что привело к множественным нарушениям при выполнении заключенных госконтрактов и, как следствие, к их расторжению в ряде регионов РФ."В настоящее время Минздравом России совместно с Росавиацией приводятся мероприятия по передаче авиационных работ другим авиакомпаниям в целях оказания медицинской помощи в 14 регионах Российской Федерации. АО "ГТЛК" сформирован график передачи воздушных судов другим эксплуатантам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210528/razresheniya-1734561987.html

https://ria.ru/20180427/1519514405.html

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скол (авиакомпания), россия, гтлк, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), экономика