https://ria.ru/20210621/astronavty-1737896701.html

Астронавты на МКС пожаловались на головную боль

Астронавты на МКС пожаловались на головную боль - РИА Новости, 21.06.2021

Астронавты на МКС пожаловались на головную боль

Астронавты на борту Международной космической станции (МКС) жалуются на головную боль, американские ученые считают их причиной повышенного содержание... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T13:40

2021-06-21T13:40

2021-06-21T13:40

наука

россия

центр подготовки космонавтов

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

наса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591421392_0:146:1080:754_1920x0_80_0_0_8b8aafa98c700d5afc9296801b16872a.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Астронавты на борту Международной космической станции (МКС) жалуются на головную боль, американские ученые считают их причиной повышенного содержание углекислого газа в атмосфере станции, но их российские коллеги с этим не согласны, следует из доклада, опубликованного на сайте подмосковного Центра подготовки космонавтов."Требования по снижению уровня углекислого газа (СО2) были выдвинуты НАСА в 2008 году в связи с субъективными жалобами некоторых астронавтов на наличие головной боли при согласованных уровнях содержания СО2 5-6 миллиметров ртутного столба. При этом медицинского обследования экипажа для определения возможных причин головной боли не проводилось", - говорится в докладе специалистов Ракетно-космической корпорации "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") в журнале "Пилотируемые полеты в космос".Отмечается, что в дальнейшем по требованиям американской стороны лимит содержания СО2 в атмосфере МКС последовательно снижали до 4,5, до 4, до 3,2-3,3 и в настоящее время он поддерживается на уровне менее 3 миллиметров ртутного столба, но "при этом жалобы ряда астронавтов на головную боль продолжаются"."В связи с этим можно было ожидать дальнейшей корректировки летного правила американской стороной с дальнейшим уменьшением содержания диоксида углерода. Так в американском стандарте SMAC для продолжительности полета 1000 суток содержание СО2 установлено 2 миллиметра ртутного столба", - сообщается в докладе.Мнение американских ученыхСогласно докладу, в 2014 году специалисты НАСА опубликовали статью по подробному исследованию связи между уровнями СО2 в атмосфере МКС и головными болями астронавтов."В исследование были включены данные по астронавтам, которые выполняли полет на МКС между 14 марта 2001 года и 31 мая 2012 года... Всего было 46 жалоб астронавтов на головную боль, в 1 670 случаях жалоб не было", - говорится в докладе.Отмечается, что жалобы на головную боль были в двух случаях: один раз, когда астронавты работали в ограниченном пространстве с недостаточным количеством воздуха, другой - когда экипаж собрался в одном месте.Кроме того, американские ученые сообщили, что когда на МКС была отключена американская система удаления углекислого газа CDRA и работала только российская система "Воздух", содержание CO2 повышалось до 6,2 миллиметра ртутного столба."Экипаж не знал о повышенных уровнях содержания CO2, но наземные операторы заявили, что экипаж в это время выглядел раздраженным. Один из членов экипажа сообщил об усталости, назвав ее нетипичной по сравнению с утомлением в течение обычного рабочего дня. Он также сказал, что чувствовал себя лучше утром, когда была включена CDRA, а также в течение следующих дней", - отмечается в докладе.На этом основании специалисты НАСА посчитали возможной связь между концентрацией CO2 и ухудшением сна, раздражительностью и утомляемостью. Они предположили, что более высокие уровни CO2 связаны с головной болью, раздражением слизистой оболочки и снижением работоспособности."В статье специалистов НАСА также указывается в качестве причины возникновения головной боли воздействие CO2 во время транспортировки к МКС на корабле "Союз", содержание которого, по сообщениям экипажа, превышало 20 миллиметров ртутного столба", - говорится в докладе.Мнение российских коллегРоссийские специалисты отмечают в докладе, что в течение более чем 30 лет российские и иностранные космонавты, которые летали на орбитальных станциях "Салют", "Мир" и МКС, не жаловались на головную боль при среднем содержании СО2 в атмосфере станций примерно 6 миллиметров ртутного столба."Содержание СО2 6–6,5 миллиметра ртутного столба было обычным при экспедициях на станцию "Мир" в течение 15 лет (только два космонавта имели зависимость от таких уровней СО2)", - сказали специалисты.Они отметили, что их американские коллеги сделали вывод о повышенной чувствительности астронавтов к CO2 в полете несмотря на то, что число случаев головной боли составило 2,7%. Кроме того, по данным российских специалистов, ни в одном полете корабля "Союз" содержание CO2 не превышало 6 миллиметров ртутного столба.Среди возможных причин головной боли у астронавтов ученые РФ назвали прежде всего влияние невесомости, связанное с приливом крови к голове, а также дыхание астронавта в значительной степени выдыхаемым воздухом с повышенным содержанием СО2 (при неподвижной деятельности, во сне)."Нет оснований считать, что физиология дыхания в космических условиях в отношении углекислого газа значительно отличается от земных. Косвенные признаки самочувствия человека, в частности, головная боль, причин которой до 200, не могут дать однозначных сведений о влиянии содержания СО2 на здоровье экипажей", - отметили российские специалисты.По их мнению, существующие в американском докладе телеметрические данные не могут быть обработаны корректно, так как неизвестно, в каком модуле МКС и в какое время находились члены экипажа.

https://ria.ru/20210620/kosmos-1737785451.html

https://ria.ru/20210618/mks-1737501802.html

https://ria.ru/20210608/modul-1736122244.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центр подготовки космонавтов, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса