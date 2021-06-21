https://ria.ru/20210621/assotsiatsiya-1737923214.html

Минюст начал проверку белорусской ассоциации журналистов

Минюст начал проверку белорусской ассоциации журналистов - РИА Новости, 21.06.2021

Минюст начал проверку белорусской ассоциации журналистов

Минюст Белоруссии начал мониторинг деятельности Белорусской ассоциации журналистов, за два дня в ведомство необходимо представить "тысячи документов" за период... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T15:41

2021-06-21T15:41

2021-06-21T15:55

александр лукашенко

следственный комитет россии (ск рф)

белоруссия

в мире

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МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Минюст Белоруссии начал мониторинг деятельности Белорусской ассоциации журналистов, за два дня в ведомство необходимо представить "тысячи документов" за период с 1 января 2018 года, сообщила пресс-служба БАЖ в понедельник."Министерство юстиции начало мониторинг деятельности ОО "Белорусская ассоциация журналистов". В письме, которое пришло в адрес организации в понедельник, идет речь о предоставлении в управление по вопросам деятельности некоммерческих организаций тысяч документов за период с 1 января 2018 года и по сей день", - говорится в сообщении на сайте БАЖ. При этом в ассоциации обратили внимание, что некоторые из документов по-прежнему находятся в Следственном комитете, поскольку были изъяты после обыска в офисе БАЖ в феврале.В организации утверждают, что запрос минюста датирован 9 июня, но был получен БАЖ только в понедельник, и "уже сегодня было предложено предоставить документы". "Сейчас представитель минюста сообщил, что документы БАЖ в ведомстве ждут до утра среды, 23 июня", - говорится в сообщении.В ассоциации заявили, что на протяжении 25 лет она "строго придерживалась законодательства в своей ежедневной работе и делопроизводстве". "Вместе с тем предоставить огромный перечень запрашиваемых документов в течение двух дней просто нереально… В связи с этим ОО "БАЖ" сразу направила жалобу на имя министра юстиции с просьбой предоставить объединению разумные сроки для предоставления документов", - рассказали в пресс-службе.По ее данным, среди того, что предлагается предоставить в минюст, - списки членов журналистского объединения, заявления на вступление в БАЖ, протоколы заседаний выборных органов, все входящие и исходящие письма за это время, финансовая документация.Белорусская ассоциация журналистов – добровольное негосударственное объединение тех, кто занимается профессиональной журналистской деятельностью либо содействует ее развитию, объединяет более 1300 журналистов, редакторов, фотографов, издателей и других лиц. В последнее время БАЖ неоднократно заявляла о нарушении прав журналистов в Белоруссии, выступала против задержаний сотрудников СМИ во время исполнения ими служебных обязанностей. В феврале правоохранительные органы провели обыск в офисе БАЖ наряду с другими профсоюзными и правозащитными организациями, ее руководство было допрошено в СК в качестве свидетелей по уголовному делу. Тогда МВД поясняло, что подвергшиеся обыску лица и организации "не просто оказывали помощь, а выступая иностранными агентами, организовывали и финансировали протесты под прикрытием правозащитной деятельности".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737918694.html

https://ria.ru/20210621/oon-1737899431.html

белоруссия

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александр лукашенко, следственный комитет россии (ск рф), белоруссия, в мире