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Президент Армении выступил за отказ от парламентской формы правления
Президент Армении выступил за отказ от парламентской формы правления - РИА Новости, 21.06.2021
Президент Армении выступил за отказ от парламентской формы правления
Армения должна изменить Конституцию и вновь стать президентской республикой, считает президент страны Армен Саркисян. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T17:41
2021-06-21T18:28
внеочередные парламентские выборы в армении
армен саркисян
армения
в мире
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ДОХА, 21 июн — РИА Новости. Армения должна изменить Конституцию и вновь стать президентской республикой, считает президент страны Армен Саркисян.В 2015 году после принятия поправок в Основной закон Армения перешла от президентской к парламентской форме правления.Как заявил Саркисян, сейчас государство нельзя назвать "ни президентской, ни парламентской республикой, когда правит премьер-министр". По его словам, "у людей есть большая власть, но нет ответственности"."Армения должна вернуться к президентскому правлению и начать осуществлять реформы, которые будут сосредоточены на будущем, привнеся в страну новые технологии, основанные на искусственном интеллекте, открыв дверь для огромной армянской диаспоры, чтобы сделать страну более предсказуемой и ориентированной в будущее", — сказал он, выступая по видеосвязи во время Катарского экономического форума.Президент подчеркнул, что у республики есть большой потенциал развития, прежде всего в сфере IT-технологий, но перед этим необходимо поменять Конституцию.В воскресенье в Армении прошли выборы в Национальное собрание, в них приняли участие 21 партия и четыре блока.Как свидетельствуют итоги подсчета голосов на всех участках, побеждает партия "Гражданский договор" исполняющего обязанности премьера Никола Пашиняна с 53,92%; "Армения" набрала 21,04%. Третье место занял блок "Честь имею" бывшего президента Сержа Саргсяна с 5,23%. И хотя он не набрал необходимых семи процентов голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в органе должны присутствовать как минимум три политические силы.Окончательные итоги подведут на седьмой день после голосования.
https://ria.ru/20210621/armeniya-1737906690.html
https://ria.ru/20210617/vanetsyan-1737220283.html
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внеочередные парламентские выборы в армении, армен саркисян, армения, в мире
Президент Армении выступил за отказ от парламентской формы правления
17:41 21.06.2021 (обновлено: 18:28 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018
Президент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Армен Саркисян считает, что Армения должна вернуться к президентской форме правления

Читать ria.ru в
ДОХА, 21 июн — РИА Новости. Армения должна изменить Конституцию и вновь стать президентской республикой, считает президент страны Армен Саркисян.
В 2015 году после принятия поправок в Основной закон Армения перешла от президентской к парламентской форме правления.
Как заявил Саркисян, сейчас государство нельзя назвать "ни президентской, ни парламентской республикой, когда правит премьер-министр". По его словам, "у людей есть большая власть, но нет ответственности".
"Армения должна вернуться к президентскому правлению и начать осуществлять реформы, которые будут сосредоточены на будущем, привнеся в страну новые технологии, основанные на искусственном интеллекте, открыв дверь для огромной армянской диаспоры, чтобы сделать страну более предсказуемой и ориентированной в будущее", — сказал он, выступая по видеосвязи во время Катарского экономического форума.
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В воскресенье в Армении прошли выборы в Национальное собрание, в них приняли участие 21 партия и четыре блока.
Как свидетельствуют итоги подсчета голосов на всех участках, побеждает партия "Гражданский договор" исполняющего обязанности премьера Никола Пашиняна с 53,92%; "Армения" набрала 21,04%. Третье место занял блок "Честь имею" бывшего президента Сержа Саргсяна с 5,23%. И хотя он не набрал необходимых семи процентов голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в органе должны присутствовать как минимум три политические силы.
Окончательные итоги подведут на седьмой день после голосования.
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