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Блок Кочаряна не признал итоги выборов в Армении
Блок Кочаряна не признал итоги выборов в Армении - РИА Новости, 21.06.2021
Блок Кочаряна не признал итоги выборов в Армении
Блок "Армения" бывшего президента республики Роберта Кочаряна не признает итоги внеочередных парламентских выборов, заявил местному изданию Tert.am... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T14:25
2021-06-21T15:16
внеочередные парламентские выборы в армении
никол пашинян
роберт кочарян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 21 июн — РИА Новости. Блок "Армения" бывшего президента республики Роберта Кочаряна не признает итоги внеочередных парламентских выборов, заявил местному изданию Tert.am представитель альянса, глава партии "Возрождающаяся Армения" Ваге Акопян."Блок "Армения" &lt;...&gt; обратится в Конституционный суд", — сказал он.По словам Акопяна, во вторник по этому вопросу созовут пресс-конференцию.Выборы в Национальное собрание Армении прошли 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока.Как свидетельствуют итоги подсчета голосов на всех участках, побеждает партия "Гражданский договор" исполняющего обязанности премьера Никола Пашиняна с 53,92%; "Армения" набрала 21,04%. Третье место занял блок "Честь имею" бывшего президента Сержа Саргсяна с 5,23%. И хотя он не набрал необходимых семи процентов голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в органе должны присутствовать как минимум три политические силы.Окончательные итоги подведут на седьмой день после голосования.Ранее в блоке Кочаряна уже назвали результаты выборов сомнительными. Как отметили в альянсе, они резко контрастируют "с проявлениями общественной жизни", результатами соцопросов и "со здравым смыслом". "Армения" намерена расследовать "предполагаемые нарушения", подчеркнув, что с участков поступают сигналы о "скоординированной и заранее спланированной фальсификации".Сам Пашинян ранее заявил, что армянский народ провел "стальную" революцию, и пообещал начать консультации "со всеми здоровыми политическими силами". Он также поблагодарил президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку, оказанную Армении и армянскому народу.
https://ria.ru/20210621/armeniya-1737842000.html
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внеочередные парламентские выборы в армении, никол пашинян, роберт кочарян, армения, в мире
Блок Кочаряна не признал итоги выборов в Армении
14:25 21.06.2021 (обновлено: 15:16 21.06.2021)
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкВторой президент Армении, лидер блока "Армения" Роберт Кочарян общается с журналистами на одном из избирательных участков в Ереване
Второй президент Армении, лидер блока Армения Роберт Кочарян общается с журналистами на одном из избирательных участков в Ереване - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Блок Кочаряна не признал итоги выборов в парламент Армении и обратится в конституционный суд

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 21 июн — РИА Новости. Блок "Армения" бывшего президента республики Роберта Кочаряна не признает итоги внеочередных парламентских выборов, заявил местному изданию Tert.am представитель альянса, глава партии "Возрождающаяся Армения" Ваге Акопян.
"Блок "Армения" <...> обратится в Конституционный суд", — сказал он.
По словам Акопяна, во вторник по этому вопросу созовут пресс-конференцию.
Выборы в Национальное собрание Армении прошли 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока.
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Как свидетельствуют итоги подсчета голосов на всех участках, побеждает партия "Гражданский договор" исполняющего обязанности премьера Никола Пашиняна с 53,92%; "Армения" набрала 21,04%. Третье место занял блок "Честь имею" бывшего президента Сержа Саргсяна с 5,23%. И хотя он не набрал необходимых семи процентов голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в органе должны присутствовать как минимум три политические силы.
Окончательные итоги подведут на седьмой день после голосования.
Ранее в блоке Кочаряна уже назвали результаты выборов сомнительными. Как отметили в альянсе, они резко контрастируют "с проявлениями общественной жизни", результатами соцопросов и "со здравым смыслом". "Армения" намерена расследовать "предполагаемые нарушения", подчеркнув, что с участков поступают сигналы о "скоординированной и заранее спланированной фальсификации".
Сам Пашинян ранее заявил, что армянский народ провел "стальную" революцию, и пообещал начать консультации "со всеми здоровыми политическими силами". Он также поблагодарил президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку, оказанную Армении и армянскому народу.
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Внеочередные парламентские выборы в АрменииНикол ПашинянРоберт КочарянАрменияВ мире
 
 
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