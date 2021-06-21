Блок Кочаряна не признал итоги выборов в Армении
14:25 21.06.2021 (обновлено: 15:16 21.06.2021)
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкВторой президент Армении, лидер блока "Армения" Роберт Кочарян общается с журналистами на одном из избирательных участков в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян
Блок Кочаряна не признал итоги выборов в парламент Армении и обратится в конституционный суд
ЕРЕВАН, 21 июн — РИА Новости. Блок "Армения" бывшего президента республики Роберта Кочаряна не признает итоги внеочередных парламентских выборов, заявил местному изданию Tert.am представитель альянса, глава партии "Возрождающаяся Армения" Ваге Акопян.
"Блок "Армения" <...> обратится в Конституционный суд", — сказал он.
По словам Акопяна, во вторник по этому вопросу созовут пресс-конференцию.
Выборы в Национальное собрание Армении прошли 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока.
Как свидетельствуют итоги подсчета голосов на всех участках, побеждает партия "Гражданский договор" исполняющего обязанности премьера Никола Пашиняна с 53,92%; "Армения" набрала 21,04%. Третье место занял блок "Честь имею" бывшего президента Сержа Саргсяна с 5,23%. И хотя он не набрал необходимых семи процентов голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в органе должны присутствовать как минимум три политические силы.
Окончательные итоги подведут на седьмой день после голосования.
Ранее в блоке Кочаряна уже назвали результаты выборов сомнительными. Как отметили в альянсе, они резко контрастируют "с проявлениями общественной жизни", результатами соцопросов и "со здравым смыслом". "Армения" намерена расследовать "предполагаемые нарушения", подчеркнув, что с участков поступают сигналы о "скоординированной и заранее спланированной фальсификации".
Сам Пашинян ранее заявил, что армянский народ провел "стальную" революцию, и пообещал начать консультации "со всеми здоровыми политическими силами". Он также поблагодарил президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку, оказанную Армении и армянскому народу.