https://ria.ru/20210621/armeniya-1737906690.html

Блок Кочаряна не признал итоги выборов в Армении

Блок Кочаряна не признал итоги выборов в Армении - РИА Новости, 21.06.2021

Блок Кочаряна не признал итоги выборов в Армении

Блок "Армения" бывшего президента республики Роберта Кочаряна не признает итоги внеочередных парламентских выборов, заявил местному изданию Tert.am... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T14:25

2021-06-21T14:25

2021-06-21T15:16

внеочередные парламентские выборы в армении

никол пашинян

роберт кочарян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 21 июн — РИА Новости. Блок "Армения" бывшего президента республики Роберта Кочаряна не признает итоги внеочередных парламентских выборов, заявил местному изданию Tert.am представитель альянса, глава партии "Возрождающаяся Армения" Ваге Акопян."Блок "Армения" <...> обратится в Конституционный суд", — сказал он.По словам Акопяна, во вторник по этому вопросу созовут пресс-конференцию.Выборы в Национальное собрание Армении прошли 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока.Как свидетельствуют итоги подсчета голосов на всех участках, побеждает партия "Гражданский договор" исполняющего обязанности премьера Никола Пашиняна с 53,92%; "Армения" набрала 21,04%. Третье место занял блок "Честь имею" бывшего президента Сержа Саргсяна с 5,23%. И хотя он не набрал необходимых семи процентов голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в органе должны присутствовать как минимум три политические силы.Окончательные итоги подведут на седьмой день после голосования.Ранее в блоке Кочаряна уже назвали результаты выборов сомнительными. Как отметили в альянсе, они резко контрастируют "с проявлениями общественной жизни", результатами соцопросов и "со здравым смыслом". "Армения" намерена расследовать "предполагаемые нарушения", подчеркнув, что с участков поступают сигналы о "скоординированной и заранее спланированной фальсификации".Сам Пашинян ранее заявил, что армянский народ провел "стальную" революцию, и пообещал начать консультации "со всеми здоровыми политическими силами". Он также поблагодарил президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку, оказанную Армении и армянскому народу.

https://ria.ru/20210621/armeniya-1737842000.html

https://ria.ru/20210618/armeniya-1737547790.html

армения

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внеочередные парламентские выборы в армении, никол пашинян, роберт кочарян, армения, в мире