https://ria.ru/20210621/armeniya-1737903151.html
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала выборы в Армении конкурентными
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала выборы в Армении конкурентными - РИА Новости, 21.06.2021
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала выборы в Армении конкурентными
Досрочные парламентские выборы в Армении соответствовали законодательству и были конкурентными, права избирателей были соблюдены, заявила глава делегации... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T14:12
2021-06-21T14:12
2021-06-21T14:34
внеочередные парламентские выборы в армении
никол пашинян
роберт кочарян
серж саргсян
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армения
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ЕРЕВАН, 21 июн - РИА Новости. Досрочные парламентские выборы в Армении соответствовали законодательству и были конкурентными, права избирателей были соблюдены, заявила глава делегации парламентской ассамблеи ОБСЕ Кари Хенриксен."В целом можно констатировать, что выборы соответствовали законодательству, они были конкурентными... Избирательные права были соблюдены", - заявила Хенриксен на итоговом брифинге.Она добавила также, что выборы характеризовались "напряженной риторикой между конкурентами". Тем не менее, выборы "были успешны".Центризбирком Армении составил в понедельник протокол по предварительным итогам парламентских выборов, согласно которым партия "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна набрала 53,92%. За блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна проголосовали 21,4% избирателей, блок "Честь имею" экс-президента Сержа Саргсяна поддержали 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. Окончательные итоги будут подведены на седьмой день после голосования.
https://ria.ru/20210621/vybory-1737857903.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210621/armeniya-1737854538.html
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внеочередные парламентские выборы в армении, никол пашинян, роберт кочарян, серж саргсян, в мире, обсе, армения
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала выборы в Армении конкурентными
14:12 21.06.2021 (обновлено: 14:34 21.06.2021)
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала выборы в Армении конкурентными