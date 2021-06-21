https://ria.ru/20210621/armeniya-1737883904.html

В Кремле прокомментировали итоги выборов в Армении

В Кремле прокомментировали итоги выборов в Армении - РИА Новости, 21.06.2021

В Кремле прокомментировали итоги выборов в Армении

В Кремле видят убедительную победу на выборах в Армении партии Никола Пашиняна и поздравляют с выбором армянский народ, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T12:39

2021-06-21T12:39

2021-06-21T12:50

внеочередные парламентские выборы в армении

россия

никол пашинян

дмитрий песков

москва

армения

в мире

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Кремле видят убедительную победу на выборах в Армении партии Никола Пашиняна и поздравляют с выбором армянский народ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Центризбирком Армении составил в понедельник протокол по предварительным итогам парламентских выборов, согласно которым партия "Гражданский договор" Пашиняна набрала 53,92%. За блок "Армения" Кочаряна проголосовали 21,4% избирателей, блок "Честь имею" Саргсяна поддержали 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. Окончательные итоги будут подведены на седьмой день после голосования."Мы очень внимательно отслеживаем информацию из Еревана, мы приветствуем информацию Центральной избирательной комиссии Армении о том, что эти выборы состоялись. И, конечно, мы видим, что убедительную победу одержала партия Пашиняна. Мы поздравляем армянский народ с выбором", - ответил Песков на вопрос РИА Новости, как в Москве оценивают результаты выборов в Армении.Армения, как отметил пресс-секретарь президента РФ, является ближайшим союзником России и ее партнером."Конечно, мы желаем, чтобы этот выбор армянского народа помог справиться с теми трудностями, которые сейчас переживает страна, и выйти на устойчивую траекторию развития, в том числе и путем реализации трехсторонних договоренностей, которые были достигнуты и подписаны при непосредственном участии президента России", - добавил Песков.

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/azerbaydzhan-1737885845.html

https://ria.ru/20210621/vybory-1737857903.html

россия

москва

армения

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внеочередные парламентские выборы в армении, россия, никол пашинян, дмитрий песков, москва, армения, в мире