https://ria.ru/20210621/armeniya-1737862813.html

Отключение света в Армении не повлияло на выборы, считают наблюдатели СНГ

Отключение света в Армении не повлияло на выборы, считают наблюдатели СНГ - РИА Новости, 21.06.2021

Отключение света в Армении не повлияло на выборы, считают наблюдатели СНГ

Отключение света в ряде городов Армении во время подсчета голосов не повлияло на итоги голосования на парламентских выборах, считает глава миссии наблюдателей... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T11:07

2021-06-21T11:07

2021-06-21T11:07

внеочередные парламентские выборы в армении

ильхом нематов

никол пашинян

снг

роберт кочарян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 21 июн – РИА Новости. Отключение света в ряде городов Армении во время подсчета голосов не повлияло на итоги голосования на парламентских выборах, считает глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов."Я думаю, это не повлияло. Были технические проблемы, но они не повлияли на итоги голосования", - заявил Нематов на брифинге.Он напомнил "мудрую армянскую поговорку, что и на Луне есть пятна".Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, согласно данным ЦИК, побеждает с 53,92%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04%. Третьим идет блок "Честь имею" бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил.

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/armeniya-1737859770.html

https://ria.ru/20210621/armeniya-1737850008.html

армения

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внеочередные парламентские выборы в армении, ильхом нематов, никол пашинян, снг, роберт кочарян, армения, в мире