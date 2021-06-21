https://ria.ru/20210621/armeniya-1737850008.html

ЦИК Армении составил протокол по итогам выборов

ЦИК Армении составил протокол по итогам выборов - РИА Новости, 21.06.2021

ЦИК Армении составил протокол по итогам выборов

Центризбирком Армении составил в понедельник протокол по предварительным итогам парламентских выборов, согласно которым партия и.о. премьера Никола Пашиняна... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T09:46

2021-06-21T09:46

2021-06-21T09:46

партия "гражданский договор"

внеочередные парламентские выборы в армении

никол пашинян

тигран мукучян

роберт кочарян

процветающая армения

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 21 июн – РИА Новости. Центризбирком Армении составил в понедельник протокол по предварительным итогам парламентских выборов, согласно которым партия и.о. премьера Никола Пашиняна набрала 53,92%, передает корреспондент РИА Новости."В избирательные списки на выборах были включены 2 595 334 человека, в голосовании участвовали 1 282 411, или 49,4% избирателей. За партию "Гражданский договор" проголосовали 687 414 человек, или 53,92%, за блок "Армения" (экс-президента Роберта Кочаряна - ред.) - 268 300, или 21,4%, блок "Честь имею" (экс-президента Сержа Саргсяна – ред.) - 66 647, или 5,23%", - сказал на заседании перед подписанием протокола глава ЦИК Тигран Мукучян.По его словам, партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна набрала 50 419 голосов, или 3,95%.Согласно армянскому законодательству, хотя блок "Честь имею" не набрал необходимых 7% голосов, однако пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил.Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока.

https://ria.ru/20210621/armeniya-1737842000.html

https://ria.ru/20210621/armeniya-1737832686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

партия "гражданский договор", внеочередные парламентские выборы в армении, никол пашинян, тигран мукучян, роберт кочарян, процветающая армения, армения, в мире