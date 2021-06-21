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В Ереване партия Пашиняна получила 41% голосов
В Ереване партия Пашиняна получила 41% голосов - РИА Новости, 21.06.2021
В Ереване партия Пашиняна получила 41% голосов
Партия "Гражданский договор" и.о. премьера Армении Никола Пашиняна на внеочередных парламентских выборах в стране получила 41% голосов избирателей в Ереване,... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T09:29
2021-06-21T09:29
партия "гражданский договор"
никол пашинян
роберт кочарян
серж саргсян
ереван
процветающая армения
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 21 июн - РИА Новости. Партия "Гражданский договор" и.о. премьера Армении Никола Пашиняна на внеочередных парламентских выборах в стране получила 41% голосов избирателей в Ереване, блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" набрал в столице 27,97%, свидетельствуют данные ЦИК по итогам подсчета голосов со всех участков.На третьем месте по результатам голосования в Ереване оказался блок "Честь имею" бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,77%.Парламентские выборы в Армении прошли 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Согласно данным ЦИК, партия "Гражданский договор" Пашиняна побеждает на выборах с результатом 53,92%, блок "Армения" Кочаряна набирает 21,04%. Третьим идет блок "Честь имею" Саргсяна с 5,23%, однако такой показатель недостаточен для прохождения блока в парламент (необходимо преодолеть барьер в 7%). Партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна набрала 3,96% голосов. Для партий проходной барьер составляет 5%.
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партия "гражданский договор", никол пашинян, роберт кочарян, серж саргсян, ереван, процветающая армения, армения, в мире
В Ереване партия Пашиняна получила 41% голосов
09:29 21.06.2021
 
© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанкБюллетени в одном из избирательных участков во время досрочных парламентских выборов в Армении
Бюллетени в одном из избирательных участков во время досрочных парламентских выборов в Армении - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
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Партия Пашиняна получила 41% голосов в Ереване, блок Кочаряна набрал 27,97%

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 21 июн - РИА Новости. Партия "Гражданский договор" и.о. премьера Армении Никола Пашиняна на внеочередных парламентских выборах в стране получила 41% голосов избирателей в Ереване, блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" набрал в столице 27,97%, свидетельствуют данные ЦИК по итогам подсчета голосов со всех участков.
На третьем месте по результатам голосования в Ереване оказался блок "Честь имею" бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,77%.
Парламентские выборы в Армении прошли 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Согласно данным ЦИК, партия "Гражданский договор" Пашиняна побеждает на выборах с результатом 53,92%, блок "Армения" Кочаряна набирает 21,04%. Третьим идет блок "Честь имею" Саргсяна с 5,23%, однако такой показатель недостаточен для прохождения блока в парламент (необходимо преодолеть барьер в 7%). Партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна набрала 3,96% голосов. Для партий проходной барьер составляет 5%.
Досрочные парламентские выборы в Армении
08:21
Партия Пашиняна может самостоятельно сформировать правительство Армении
 
Партия "Гражданский договор"Никол ПашинянРоберт КочарянСерж СаргсянЕреванПроцветающая АрменияАрменияВ мире
 
 
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