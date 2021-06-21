https://ria.ru/20210621/armeniya-1737847800.html

В Ереване партия Пашиняна получила 41% голосов

В Ереване партия Пашиняна получила 41% голосов - РИА Новости, 21.06.2021

В Ереване партия Пашиняна получила 41% голосов

Партия "Гражданский договор" и.о. премьера Армении Никола Пашиняна на внеочередных парламентских выборах в стране получила 41% голосов избирателей в Ереване,... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T09:29

2021-06-21T09:29

2021-06-21T09:29

партия "гражданский договор"

никол пашинян

роберт кочарян

серж саргсян

ереван

процветающая армения

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 21 июн - РИА Новости. Партия "Гражданский договор" и.о. премьера Армении Никола Пашиняна на внеочередных парламентских выборах в стране получила 41% голосов избирателей в Ереване, блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" набрал в столице 27,97%, свидетельствуют данные ЦИК по итогам подсчета голосов со всех участков.На третьем месте по результатам голосования в Ереване оказался блок "Честь имею" бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,77%.Парламентские выборы в Армении прошли 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Согласно данным ЦИК, партия "Гражданский договор" Пашиняна побеждает на выборах с результатом 53,92%, блок "Армения" Кочаряна набирает 21,04%. Третьим идет блок "Честь имею" Саргсяна с 5,23%, однако такой показатель недостаточен для прохождения блока в парламент (необходимо преодолеть барьер в 7%). Партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна набрала 3,96% голосов. Для партий проходной барьер составляет 5%.

https://ria.ru/20210621/armeniya-1737842000.html

ереван

армения

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партия "гражданский договор", никол пашинян, роберт кочарян, серж саргсян, ереван, процветающая армения, армения, в мире