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Партия Пашиняна может самостоятельно сформировать правительство Армении
Партия Пашиняна может самостоятельно сформировать правительство Армении - РИА Новости, 21.06.2021
Партия Пашиняна может самостоятельно сформировать правительство Армении
Избирательный кодекс Армении позволяет партии "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, набравшей свыше 50% голосов на внеочередных парламентских... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T08:21
2021-06-21T08:21
внеочередные парламентские выборы в армении
никол пашинян
роберт кочарян
серж саргсян
процветающая армения
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 21 июн - РИА Новости. Избирательный кодекс Армении позволяет партии "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, набравшей свыше 50% голосов на внеочередных парламентских выборах, самостоятельно сформировать правительство.Согласно Конституции Армении, Избирательным кодексом гарантируется формирование в парламенте по итогам выборов стабильного парламентского большинства - 54% мест в законодательном органе.В самом кодексе приводятся механизмы обеспечения такого большинства. В частности, если одна из партий получила большинство от общего числа мандатов, однако меньше 54 процентов, то эта партия получает такое минимальное число дополнительных мандатов. В результате число мандатов этой партии в процентном выражении должно составить не менее 54 процентов.Партия "Гражданский договор" Пашиняна, согласно данным ЦИК, побеждает на парламентских выборах с 53,92% по итогам подсчета голосов со всех участков, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04%. Третьим идет блок "Честь имею" бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%, однако такой показатель недостаточен для прохождения блока в парламент (необходимо преодолеть барьер в 7%). Партия "Процветающая Армения" известного бизнесмена Гагика Царукяна набирает 3,96% голосов. Для партий проходной барьер составляет 5%.Парламентские выборы в Армении прошли 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока.
https://ria.ru/20210621/vybory-1737838212.html
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внеочередные парламентские выборы в армении, никол пашинян, роберт кочарян, серж саргсян, процветающая армения, армения, в мире
Партия Пашиняна может самостоятельно сформировать правительство Армении
08:21 21.06.2021
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкДосрочные парламентские выборы в Армении
Досрочные парламентские выборы в Армении
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Избирательный кодекс Армении позволяет партии Пашиняна сформировать правительство

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 21 июн - РИА Новости. Избирательный кодекс Армении позволяет партии "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, набравшей свыше 50% голосов на внеочередных парламентских выборах, самостоятельно сформировать правительство.
Согласно Конституции Армении, Избирательным кодексом гарантируется формирование в парламенте по итогам выборов стабильного парламентского большинства - 54% мест в законодательном органе.
Досрочные парламентские выборы в Армении
07:28
Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении
В самом кодексе приводятся механизмы обеспечения такого большинства. В частности, если одна из партий получила большинство от общего числа мандатов, однако меньше 54 процентов, то эта партия получает такое минимальное число дополнительных мандатов. В результате число мандатов этой партии в процентном выражении должно составить не менее 54 процентов.
Партия "Гражданский договор" Пашиняна, согласно данным ЦИК, побеждает на парламентских выборах с 53,92% по итогам подсчета голосов со всех участков, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04%. Третьим идет блок "Честь имею" бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%, однако такой показатель недостаточен для прохождения блока в парламент (необходимо преодолеть барьер в 7%). Партия "Процветающая Армения" известного бизнесмена Гагика Царукяна набирает 3,96% голосов. Для партий проходной барьер составляет 5%.
Парламентские выборы в Армении прошли 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока.
Второй президент Армении, лидер блока Армения Роберт Кочарян общается с журналистами на одном из избирательных участков в Ереване - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
01:59
Блок Кочаряна не признает предварительные итоги выборов в Армении
 
Внеочередные парламентские выборы в АрменииНикол ПашинянРоберт КочарянСерж СаргсянПроцветающая АрменияАрменияВ мире
 
 
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