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Блок Кочаряна не признает предварительные итоги выборов в Армении
Блок Кочаряна не признает предварительные итоги выборов в Армении - РИА Новости, 21.06.2021
Блок Кочаряна не признает предварительные итоги выборов в Армении
Предвыборный блок "Армения" бывшего президента страны Роберта Кочаряна назвал сомнительными публикуемые результаты внеочередных парламентских выборов. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T01:59
2021-06-21T11:56
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роберт кочарян
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ЕРЕВАН, 21 июн - РИА Новости. Предвыборный блок "Армения" бывшего президента страны Роберта Кочаряна назвал сомнительными публикуемые результаты внеочередных парламентских выборов.Отмечается, что самая серьезная проблема - это сотни тревожных сигналов, поступающих с разных избирательных участков в день выборов, что "свидетельствует о скоординированной и заранее спланированной фальсификации результатов выборов"."Принимая во внимание вышеизложенное, блок "Армения" намерен глубокого и обоснованно исследовать "предполагаемые нарушения", что мы сделаем немедленно. Пока все проблемные вопросы не получили исчерпывающих разъяснений, сомнения не развеялись, блок "Армения" не примет результаты выборов", - говорится в заявлении.Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня. По данным ЦИК, партия и.о. премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует по итогам подсчета голосов с 30% избирательных участков, набирая 58,52%, на втором месте блок "Армения" Кочаряна с 18,56%.
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никол пашинян, роберт кочарян, армения, в мире
Блок Кочаряна не признает предварительные итоги выборов в Армении
01:59 21.06.2021 (обновлено: 11:56 21.06.2021)
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкВторой президент Армении, лидер блока "Армения" Роберт Кочарян общается с журналистами на одном из избирательных участков в Ереване
Второй президент Армении, лидер блока Армения Роберт Кочарян общается с журналистами на одном из избирательных участков в Ереване - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Блок Роберта Кочаряна не признает предварительные итоги выборов в Армении

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 21 июн - РИА Новости. Предвыборный блок "Армения" бывшего президента страны Роберта Кочаряна назвал сомнительными публикуемые результаты внеочередных парламентских выборов.

"Публикуемые результаты парламентских выборов спорны и не внушают доверие. Они резко контрастируют с различными проявлениями общественной жизни, свидетелями которых мы стали за последние восемь месяцев, со всеми результатами опросов общественного мнения, включая международные и, наконец, со здравым смыслом", - говорится в заявлении на странице альянса в Facebook.

Отмечается, что самая серьезная проблема - это сотни тревожных сигналов, поступающих с разных избирательных участков в день выборов, что "свидетельствует о скоординированной и заранее спланированной фальсификации результатов выборов".
"Принимая во внимание вышеизложенное, блок "Армения" намерен глубокого и обоснованно исследовать "предполагаемые нарушения", что мы сделаем немедленно. Пока все проблемные вопросы не получили исчерпывающих разъяснений, сомнения не развеялись, блок "Армения" не примет результаты выборов", - говорится в заявлении.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня. По данным ЦИК, партия и.о. премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует по итогам подсчета голосов с 30% избирательных участков, набирая 58,52%, на втором месте блок "Армения" Кочаряна с 18,56%.
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