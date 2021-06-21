https://ria.ru/20210621/armeniya-1737832686.html

Блок Кочаряна не признает предварительные итоги выборов в Армении

Блок Кочаряна не признает предварительные итоги выборов в Армении - РИА Новости, 21.06.2021

Блок Кочаряна не признает предварительные итоги выборов в Армении

Предвыборный блок "Армения" бывшего президента страны Роберта Кочаряна назвал сомнительными публикуемые результаты внеочередных парламентских выборов. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T01:59

2021-06-21T01:59

2021-06-21T11:56

никол пашинян

роберт кочарян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 21 июн - РИА Новости. Предвыборный блок "Армения" бывшего президента страны Роберта Кочаряна назвал сомнительными публикуемые результаты внеочередных парламентских выборов.Отмечается, что самая серьезная проблема - это сотни тревожных сигналов, поступающих с разных избирательных участков в день выборов, что "свидетельствует о скоординированной и заранее спланированной фальсификации результатов выборов"."Принимая во внимание вышеизложенное, блок "Армения" намерен глубокого и обоснованно исследовать "предполагаемые нарушения", что мы сделаем немедленно. Пока все проблемные вопросы не получили исчерпывающих разъяснений, сомнения не развеялись, блок "Армения" не примет результаты выборов", - говорится в заявлении.Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня. По данным ЦИК, партия и.о. премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует по итогам подсчета голосов с 30% избирательных участков, набирая 58,52%, на втором месте блок "Армения" Кочаряна с 18,56%.

https://ria.ru/20210621/armeniya-1737832322.html

армения

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никол пашинян, роберт кочарян, армения, в мире