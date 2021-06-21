Блок Кочаряна не признает предварительные итоги выборов в Армении
01:59 21.06.2021 (обновлено: 11:56 21.06.2021)
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкВторой президент Армении, лидер блока "Армения" Роберт Кочарян общается с журналистами на одном из избирательных участков в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян
Блок Роберта Кочаряна не признает предварительные итоги выборов в Армении
ЕРЕВАН, 21 июн - РИА Новости. Предвыборный блок "Армения" бывшего президента страны Роберта Кочаряна назвал сомнительными публикуемые результаты внеочередных парламентских выборов.
"Публикуемые результаты парламентских выборов спорны и не внушают доверие. Они резко контрастируют с различными проявлениями общественной жизни, свидетелями которых мы стали за последние восемь месяцев, со всеми результатами опросов общественного мнения, включая международные и, наконец, со здравым смыслом", - говорится в заявлении на странице альянса в Facebook.
Отмечается, что самая серьезная проблема - это сотни тревожных сигналов, поступающих с разных избирательных участков в день выборов, что "свидетельствует о скоординированной и заранее спланированной фальсификации результатов выборов".
"Принимая во внимание вышеизложенное, блок "Армения" намерен глубокого и обоснованно исследовать "предполагаемые нарушения", что мы сделаем немедленно. Пока все проблемные вопросы не получили исчерпывающих разъяснений, сомнения не развеялись, блок "Армения" не примет результаты выборов", - говорится в заявлении.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня. По данным ЦИК, партия и.о. премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует по итогам подсчета голосов с 30% избирательных участков, набирая 58,52%, на втором месте блок "Армения" Кочаряна с 18,56%.