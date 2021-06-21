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Пашинян заявил о "стальной" революции в Армении
Пашинян заявил о "стальной" революции в Армении - РИА Новости, 21.06.2021
Пашинян заявил о "стальной" революции в Армении
И.о. премьера Армении Никол Пашинян, чья партия "Гражданский договор" лидирует на парламентских выборах в стране, заявил, что армянский народ провел "стальную"... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T01:40
2021-06-21T07:41
никол пашинян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 21 июн - РИА Новости. И.о. премьера Армении Никол Пашинян, чья партия "Гражданский договор" лидирует на парламентских выборах в стране, заявил, что армянский народ провел "стальную" революцию, а также поблагодарил за поддержку власти России.Народ Армении, по его словам, "принял свое решение". "Произошло то, что ожидалось. Ожидалось, что на этих выборах неизбежно победит гражданин", - добавил он.Пашинян пообещал в ближайшие дни начать консультации "со всеми здоровыми политическими силами", чтобы "понять их представления относительно консолидации политической жизни и общественного потенциала".Премьер также поблагодарил президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку, оказанную Армении и армянскому народу. Партия "Гражданский договор" предварительно набирает по итогам выборов более половины голосов избирателей, на втором месте блок "Армения" экс-президента Армении Роберта Кочаряна с 20%.Блок Кочаряна назвал итоги выборов сомнительными. "Они резко контрастируют с различными проявлениями общественной жизни, свидетелями которых мы стали за последние восемь месяцев, со всеми результатами опросов общественного мнения, включая международные и, наконец, со здравым смыслом", - говорится в заявлении альянса.
https://ria.ru/20210621/pashinyan-1737830995.html
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никол пашинян, армения, в мире
Пашинян заявил о "стальной" революции в Армении
01:40 21.06.2021 (обновлено: 07:41 21.06.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян
Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Никол Пашинян заявил о "стальной" революции в Армении

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 21 июн - РИА Новости. И.о. премьера Армении Никол Пашинян, чья партия "Гражданский договор" лидирует на парламентских выборах в стране, заявил, что армянский народ провел "стальную" революцию, а также поблагодарил за поддержку власти России.

"Победа на парламентских выборах восстановит общественную и национальную консолидацию. Народ Армении за три года осуществил вторую революцию. На этот раз "стальную", вместо "бархатной". Все договоренности будут выполнены", - сказал Пашинян, трансляция его выступления велась в Facebook.

Народ Армении, по его словам, "принял свое решение". "Произошло то, что ожидалось. Ожидалось, что на этих выборах неизбежно победит гражданин", - добавил он.
Пашинян пообещал в ближайшие дни начать консультации "со всеми здоровыми политическими силами", чтобы "понять их представления относительно консолидации политической жизни и общественного потенциала".
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Премьер также поблагодарил президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку, оказанную Армении и армянскому народу.
Партия "Гражданский договор" предварительно набирает по итогам выборов более половины голосов избирателей, на втором месте блок "Армения" экс-президента Армении Роберта Кочаряна с 20%.
Блок Кочаряна назвал итоги выборов сомнительными. "Они резко контрастируют с различными проявлениями общественной жизни, свидетелями которых мы стали за последние восемь месяцев, со всеми результатами опросов общественного мнения, включая международные и, наконец, со здравым смыслом", - говорится в заявлении альянса.
Досрочные парламентские выборы в Армении - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
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