https://ria.ru/20210621/armeniya-1737832322.html

Пашинян заявил о "стальной" революции в Армении

Пашинян заявил о "стальной" революции в Армении - РИА Новости, 21.06.2021

Пашинян заявил о "стальной" революции в Армении

И.о. премьера Армении Никол Пашинян, чья партия "Гражданский договор" лидирует на парламентских выборах в стране, заявил, что армянский народ провел "стальную"... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T01:40

2021-06-21T01:40

2021-06-21T07:41

никол пашинян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 21 июн - РИА Новости. И.о. премьера Армении Никол Пашинян, чья партия "Гражданский договор" лидирует на парламентских выборах в стране, заявил, что армянский народ провел "стальную" революцию, а также поблагодарил за поддержку власти России.Народ Армении, по его словам, "принял свое решение". "Произошло то, что ожидалось. Ожидалось, что на этих выборах неизбежно победит гражданин", - добавил он.Пашинян пообещал в ближайшие дни начать консультации "со всеми здоровыми политическими силами", чтобы "понять их представления относительно консолидации политической жизни и общественного потенциала".Премьер также поблагодарил президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку, оказанную Армении и армянскому народу. Партия "Гражданский договор" предварительно набирает по итогам выборов более половины голосов избирателей, на втором месте блок "Армения" экс-президента Армении Роберта Кочаряна с 20%.Блок Кочаряна назвал итоги выборов сомнительными. "Они резко контрастируют с различными проявлениями общественной жизни, свидетелями которых мы стали за последние восемь месяцев, со всеми результатами опросов общественного мнения, включая международные и, наконец, со здравым смыслом", - говорится в заявлении альянса.

https://ria.ru/20210621/pashinyan-1737830995.html

https://ria.ru/20210620/vybory-1737825101.html

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никол пашинян, армения, в мире