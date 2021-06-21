https://ria.ru/20210621/arest-1737932840.html

Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора

Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора - РИА Новости, 21.06.2021

Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора

Мосгорсуд в понедельник продлил домашний арест бывшего помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, обвиняемого в развращении девочки и взятке,... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T16:36

2021-06-21T16:36

2021-06-21T16:36

шота горгадзе

кирилл бельский

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

единая россия

андрей турчак

происшествия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник продлил домашний арест бывшего помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, обвиняемого в развращении девочки и взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Семенова."Суд продлил Натарову домашний арест до 16 сентября ", - сказала собеседница агентства.По словам адвоката обвиняемого Кирилла Бельского, потерпевший по эпизоду о взяточничестве - он же отец девочки из эпизода о развратных действиях - утверждал, что, как владелец крупной фирмы по производству зерна, 10 лет ежемесячно выплачивал Натарову деньги за покровительство. Речь идет о сумме около 6 миллионов рублей.Что касается обвинения в педофилии, как заявляет защита девочки, Натаров был другом ее семьи и якобы начал посылать ей "непристойные сообщения", когда ей было 13 лет. Когда же девочке исполнилось 15, она согласилась сходить с Натаровым в кинотеатр, где он арендовал приватный зал, утверждает адвокат потерпевшей Шота Горгадзе.После публикации в СМИ информации о возможной связи Натарова с девочкой-подростком секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак попросил уволить чиновника, что и было сделано. Защита Натарова отмечает, что он ушел с поста по собственному желанию, чтобы не портить репутацию Россельхознадзора.Заседания проходят в закрытом от публики режиме из-за того, что дело касается сексуального насилия.

https://ria.ru/20210420/delo-1729045625.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210417/iznasilovanie-1728753540.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шота горгадзе, кирилл бельский, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), единая россия, андрей турчак, происшествия