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Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора
Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора - РИА Новости, 21.06.2021
Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора
Мосгорсуд в понедельник продлил домашний арест бывшего помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, обвиняемого в развращении девочки и взятке,... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T16:36
2021-06-21T16:36
шота горгадзе
кирилл бельский
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
единая россия
андрей турчак
происшествия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник продлил домашний арест бывшего помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, обвиняемого в развращении девочки и взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Семенова."Суд продлил Натарову домашний арест до 16 сентября ", - сказала собеседница агентства.По словам адвоката обвиняемого Кирилла Бельского, потерпевший по эпизоду о взяточничестве - он же отец девочки из эпизода о развратных действиях - утверждал, что, как владелец крупной фирмы по производству зерна, 10 лет ежемесячно выплачивал Натарову деньги за покровительство. Речь идет о сумме около 6 миллионов рублей.Что касается обвинения в педофилии, как заявляет защита девочки, Натаров был другом ее семьи и якобы начал посылать ей "непристойные сообщения", когда ей было 13 лет. Когда же девочке исполнилось 15, она согласилась сходить с Натаровым в кинотеатр, где он арендовал приватный зал, утверждает адвокат потерпевшей Шота Горгадзе.После публикации в СМИ информации о возможной связи Натарова с девочкой-подростком секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак попросил уволить чиновника, что и было сделано. Защита Натарова отмечает, что он ушел с поста по собственному желанию, чтобы не портить репутацию Россельхознадзора.Заседания проходят в закрытом от публики режиме из-за того, что дело касается сексуального насилия.
https://ria.ru/20210420/delo-1729045625.html
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шота горгадзе, кирилл бельский, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), единая россия, андрей турчак, происшествия
Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора
16:36 21.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭкс-помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров
Экс-помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора по делу о педофилии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник продлил домашний арест бывшего помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, обвиняемого в развращении девочки и взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Семенова.
"Суд продлил Натарову домашний арест до 16 сентября ", - сказала собеседница агентства.
Преподаватель Высшей школы экономики (ВШЭ) Алексей Раков - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 10:12
Преподавателя ВШЭ задержали по делу о педофилии, сообщил источник
По словам адвоката обвиняемого Кирилла Бельского, потерпевший по эпизоду о взяточничестве - он же отец девочки из эпизода о развратных действиях - утверждал, что, как владелец крупной фирмы по производству зерна, 10 лет ежемесячно выплачивал Натарову деньги за покровительство. Речь идет о сумме около 6 миллионов рублей.
Что касается обвинения в педофилии, как заявляет защита девочки, Натаров был другом ее семьи и якобы начал посылать ей "непристойные сообщения", когда ей было 13 лет. Когда же девочке исполнилось 15, она согласилась сходить с Натаровым в кинотеатр, где он арендовал приватный зал, утверждает адвокат потерпевшей Шота Горгадзе.
Наручники - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 20:11
Российского депутата арестовали за педофилию
После публикации в СМИ информации о возможной связи Натарова с девочкой-подростком секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак попросил уволить чиновника, что и было сделано. Защита Натарова отмечает, что он ушел с поста по собственному желанию, чтобы не портить репутацию Россельхознадзора.
Заседания проходят в закрытом от публики режиме из-за того, что дело касается сексуального насилия.
 
Шота ГоргадзеКирилл БельскийФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Единая РоссияАндрей ТурчакПроисшествия
 
 
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