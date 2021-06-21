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В Ставропольском крае арестовали организатора "групп смерти"
В Ставропольском крае арестовали организатора "групп смерти" - РИА Новости, 21.06.2021
В Ставропольском крае арестовали организатора "групп смерти"
Житель Ставропольского края, обвиняемый в организации "групп смерти" и причастности к гибели как минимум двух подростков, заключен под стражу, сообщает в... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T11:33
2021-06-21T11:33
2021-06-21T11:33
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
ставропольский край
происшествия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Житель Ставропольского края, обвиняемый в организации "групп смерти" и причастности к гибели как минимум двух подростков, заключен под стражу, сообщает в понедельник СК РФ.По данным следствия, 19-летний житель Ессентуков создал в одном из мессенджеров ряд групп, участники которых проходили различные задания и "попадали в психологическую ловушку, где критиковались родители, семья, друзья, пропагандировались депрессия, насилие к окружающим, опасные способы выхода из сложных жизненных ситуаций".СК РФ установил его причастность к гибели двух подростков, состоявших в "группах смерти" и выполнявших изощренные задания и вследствие чего погибших на железной дороге в Липецкой области. Возбуждено уголовное дело об убийстве."Ему было предъявлено обвинение и судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ", - говорится в релизе.Доложить о ходе расследования потребовал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, ставропольский край, происшествия
В Ставропольском крае арестовали организатора "групп смерти"
Арестовали жителя Ессентуков, создавшего ряд "групп смерти" и причастного к гибели двух человек