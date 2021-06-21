https://ria.ru/20210621/antonov-1737834537.html

Антонов приступил к исполнению обязанностей посла России в США

Антонов приступил к исполнению обязанностей посла России в США - РИА Новости, 21.06.2021

Антонов приступил к исполнению обязанностей посла России в США

Посол России в США Анатолий Антонов приступил к исполнению своих обязанностей после возвращения в Вашингтон из Москвы, где пробыл несколько месяцев, сообщили в... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T03:42

2021-06-21T03:42

2021-06-21T05:06

россия

анатолий антонов

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов приступил к исполнению своих обязанностей после возвращения в Вашингтон из Москвы, где пробыл несколько месяцев, сообщили в дипмиссии.Несколькими часами ранее посол прибыл в резиденцию в Вашингтоне.Вернуть послов в столицы договорились на встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. Антонов, приглашенный в марте в Москву для консультаций на фоне ухудшения отношений двух стран, в воскресенье утром вылетел в США и днем прибыл в Нью-Йорк, откуда отправился в Вашингтон. Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что скоро вернется в Россию.Антонов ранее заявил РИА Новости, что возвращается к месту несения дипломатической службы с оптимизмом, рассчитывая на конструктивную работу с коллегами из Штатов по выстраиванию равноправных прагматичных отношений.

https://ria.ru/20210620/antonov-1737819362.html

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россия, анатолий антонов, сша, в мире