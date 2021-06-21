https://ria.ru/20210621/antonov-1737832021.html
Посол Антонов прибыл в дипмиссию России в Вашингтоне
Посол Антонов прибыл в дипмиссию России в Вашингтоне - РИА Новости, 21.06.2021
Посол Антонов прибыл в дипмиссию России в Вашингтоне
Посол РФ в США Анатолий Антонов прибыл в дипмиссию в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T01:13
2021-06-21T01:13
2021-06-21T01:13
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов прибыл в дипмиссию в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.Автомобиль высокопоставленного дипломата проехал через ворота посольства.Вернуть послов в столицы договорились на встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. Российский посол Антонов, приглашенный в марте в Москву для консультаций на фоне ухудшения отношений двух стран, в воскресенье утром вылетел в США и днем прибыл в аэропорт Нью-Йорка, откуда отправился в Вашингтон. Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что вернется в Россию в скором времени.Антонов ранее заявил РИА Новости, что возвращается к месту несения дипломатической службы с оптимизмом, рассчитывая на конструктивную работу с коллегами из Штатов по выстраиванию равноправных прагматичных отношений. К работе высокопоставленный дипломат приступит уже в понедельник.
https://ria.ru/20210620/antonov-1737819362.html
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россия, анатолий антонов, сша, в мире
Посол Антонов прибыл в дипмиссию России в Вашингтоне
Посол Анатолий Антонов прибыл в дипмиссию России в Вашингтоне