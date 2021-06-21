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Туризм
https://ria.ru/20210621/antalya-1737925954.html
Около десяти тысяч туристов из России могут приехать в Анталью во вторник
Около десяти тысяч туристов из России могут приехать в Анталью во вторник - РИА Новости, 21.06.2021
Около десяти тысяч туристов из России могут приехать в Анталью во вторник
Анталья ожидает около десяти тысяч российских туристов во вторник после возобновления авиасообщения, заявил РИА Новости глава рабочей группы по туризму... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T16:00
2021-06-21T16:04
туризм
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
россия
анталья (провинция)
новости - туризм
турция
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АНКАРА, 21 июн – РИА Новости, Алёна Палажченко. Анталья ожидает около десяти тысяч российских туристов во вторник после возобновления авиасообщения, заявил РИА Новости глава рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз в понедельник.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу сообщила, что авиасообщение России с Турцией будет восстановлено с 22 июня."На данный момент на завтра 33 рейса – это примерно 10 тысяч туристов. В последующие дни эта цифра будет увеличиваться и дойдет, надеюсь, до прибытия 20-25 тысяч российских гостей в день. В следующие 4 месяца могут приехать около четырех миллионов туристов из России. Россияне составляют (в этом году) 40% всех туристов в провинции Анталья", - сказал собеседник агентства.По его словам, возобновление авиасообщения между РФ и Турцией "стало большим моральным источником и для туристов, и для тех, кто работает в сфере туризма".
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россия
анталья (провинция)
турция
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия, анталья (провинция), новости - туризм, турция
Около десяти тысяч туристов из России могут приехать в Анталью во вторник
16:00 21.06.2021 (обновлено: 16:04 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтель в Анталье
Отель в Анталье - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Около десяти тысяч российских туристов могут приехать в Анталью во вторник

Читать ria.ru в
АНКАРА, 21 июн – РИА Новости, Алёна Палажченко. Анталья ожидает около десяти тысяч российских туристов во вторник после возобновления авиасообщения, заявил РИА Новости глава рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз в понедельник.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу сообщила, что авиасообщение России с Турцией будет восстановлено с 22 июня.
"На данный момент на завтра 33 рейса – это примерно 10 тысяч туристов. В последующие дни эта цифра будет увеличиваться и дойдет, надеюсь, до прибытия 20-25 тысяч российских гостей в день. В следующие 4 месяца могут приехать около четырех миллионов туристов из России. Россияне составляют (в этом году) 40% всех туристов в провинции Анталья", - сказал собеседник агентства.
По его словам, возобновление авиасообщения между РФ и Турцией "стало большим моральным источником и для туристов, и для тех, кто работает в сфере туризма".
Самолет авиакомпании S7 Airlines в международном аэропорту Владивосток - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
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ТуризмПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаРоссияАнталья (провинция)Новости - ТуризмТурция
 
 
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