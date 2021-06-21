https://ria.ru/20210621/ancientcalendar-1737426556.html

Ученые раскрыли тайну загадочных фигурок возрастом 3200 лет

Ученые раскрыли тайну загадочных фигурок возрастом 3200 лет - РИА Новости, 21.06.2021

Ученые раскрыли тайну загадочных фигурок возрастом 3200 лет

В ходе недавнего исследования ученые выяснили, какую функцию несли каменные фигурки, созданные 3200 лет назад. Их обнаружили в хеттском храме Язылыкая... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T06:18

2021-06-21T06:18

2021-06-21T06:18

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В ходе недавнего исследования ученые выяснили, какую функцию несли каменные фигурки, созданные 3200 лет назад. Их обнаружили в хеттском храме Язылыкая (территория современной Турции) в первой половине XIX века, сообщает Daily Mail. В XIII веке до нашей эры хетты вырезали из известняка более 90 силуэтов в виде богов, животных и чудищ и воздвигли перед ними храм, превратив это место в святыню. Более 200 лет ученые не могли выяснить, для чего предназначались эти рельефы. И только сейчас международная группа экспертов определила, что каменные фигуры — это древний календарь и карта космоса, на которой изображены различные уровни вселенной: подземный мир, Земля в центре и небо. По рельефам представители этого древнего народа считали дни, месяцы и времена года. Археологи определили, что хетты делали это с помощью насечек, которые вырезали в разных направлениях. Таким образом они отслеживали ход времени по Луне и Солнцу.Хетты основали свою империю в конце XVII века до нашей эры. На пике своего развития в середине 1300-х годов до нашей эры они правили большей частью Турции, а также территориями на Ближнем Востоке и Верхней Месопотамии.К 1180 году до нашей эры хетты были разбиты и ассимилированы ассирийцами. Некогда могущественное государство распалось на мелкие города, некоторым из которых удалось просуществовать до VIII века до нашей эры.

https://ria.ru/20210531/bazilika-1734974920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, луна, ближний восток, турция, новости культуры, археология