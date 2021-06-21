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Процедура взыскания алиментов перейдет в онлайн-формат, заявил Чернышенко
Процедура взыскания алиментов перейдет в онлайн-формат, заявил Чернышенко - РИА Новости, 21.06.2021
Процедура взыскания алиментов перейдет в онлайн-формат, заявил Чернышенко
Процедура взыскания алиментов в России к 2023 году перейдет в электронный вид и будет осуществляться преимущественно дистанционно, сообщил журналистам... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T10:08
2021-06-21T10:08
россия
дмитрий чернышенко
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Процедура взыскания алиментов в России к 2023 году перейдет в электронный вид и будет осуществляться преимущественно дистанционно, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."К 2023 году процедура взыскания алиментов будет переведена в онлайн формат и будет осуществляться преимущественно удалённо. Таким образом, государство защитит интересы и права ребенка", - сказал Чернышенко.Он отметил, что в рамках цифровой трансформации будет выстроена система электронного межведомственного взаимодействия, в том числе - с банками и работодателями. Кроме того, будет обеспечено безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов.Так, к 2023 году предполагается реализовать возможность подачи иска в мировой суд через портал госуслуг. "Все банки будут подключены к ФССП (Федеральная служба судебных приставов - ред.) через электронный документооборот", - пояснил заместитель председателя правительства.
https://ria.ru/20210530/alimenty-1734775986.html
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россия, дмитрий чернышенко, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество
Процедура взыскания алиментов перейдет в онлайн-формат, заявил Чернышенко
10:08 21.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко перед началом совещания председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами РФ
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко перед началом совещания председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вице-премьер Чернышенко заявил, что взыскивать алименты в онлайн-формате начнут к 2023 году

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Процедура взыскания алиментов в России к 2023 году перейдет в электронный вид и будет осуществляться преимущественно дистанционно, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"К 2023 году процедура взыскания алиментов будет переведена в онлайн формат и будет осуществляться преимущественно удалённо. Таким образом, государство защитит интересы и права ребенка", - сказал Чернышенко.
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Он отметил, что в рамках цифровой трансформации будет выстроена система электронного межведомственного взаимодействия, в том числе - с банками и работодателями. Кроме того, будет обеспечено безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов.
Так, к 2023 году предполагается реализовать возможность подачи иска в мировой суд через портал госуслуг. "Все банки будут подключены к ФССП (Федеральная служба судебных приставов - ред.) через электронный документооборот", - пояснил заместитель председателя правительства.
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