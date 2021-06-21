https://ria.ru/20210621/alimenty-1737853638.html

Процедура взыскания алиментов перейдет в онлайн-формат, заявил Чернышенко

Процедура взыскания алиментов перейдет в онлайн-формат, заявил Чернышенко - РИА Новости, 21.06.2021

Процедура взыскания алиментов перейдет в онлайн-формат, заявил Чернышенко

Процедура взыскания алиментов в России к 2023 году перейдет в электронный вид и будет осуществляться преимущественно дистанционно, сообщил журналистам... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T10:08

2021-06-21T10:08

2021-06-21T10:08

россия

дмитрий чернышенко

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Процедура взыскания алиментов в России к 2023 году перейдет в электронный вид и будет осуществляться преимущественно дистанционно, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."К 2023 году процедура взыскания алиментов будет переведена в онлайн формат и будет осуществляться преимущественно удалённо. Таким образом, государство защитит интересы и права ребенка", - сказал Чернышенко.Он отметил, что в рамках цифровой трансформации будет выстроена система электронного межведомственного взаимодействия, в том числе - с банками и работодателями. Кроме того, будет обеспечено безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов.Так, к 2023 году предполагается реализовать возможность подачи иска в мировой суд через портал госуслуг. "Все банки будут подключены к ФССП (Федеральная служба судебных приставов - ред.) через электронный документооборот", - пояснил заместитель председателя правительства.

https://ria.ru/20210530/alimenty-1734775986.html

https://ria.ru/20210526/alimenty-1733959932.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий чернышенко, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество