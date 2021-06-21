https://ria.ru/20210621/alimenty-1737853638.html
Процедура взыскания алиментов перейдет в онлайн-формат, заявил Чернышенко
Процедура взыскания алиментов перейдет в онлайн-формат, заявил Чернышенко - РИА Новости, 21.06.2021
Процедура взыскания алиментов перейдет в онлайн-формат, заявил Чернышенко
Процедура взыскания алиментов в России к 2023 году перейдет в электронный вид и будет осуществляться преимущественно дистанционно, сообщил журналистам... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T10:08
2021-06-21T10:08
2021-06-21T10:08
россия
дмитрий чернышенко
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733616112_0:225:3241:2048_1920x0_80_0_0_a4aa70d7e7d3bee4895c8633002f5987.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Процедура взыскания алиментов в России к 2023 году перейдет в электронный вид и будет осуществляться преимущественно дистанционно, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."К 2023 году процедура взыскания алиментов будет переведена в онлайн формат и будет осуществляться преимущественно удалённо. Таким образом, государство защитит интересы и права ребенка", - сказал Чернышенко.Он отметил, что в рамках цифровой трансформации будет выстроена система электронного межведомственного взаимодействия, в том числе - с банками и работодателями. Кроме того, будет обеспечено безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов.Так, к 2023 году предполагается реализовать возможность подачи иска в мировой суд через портал госуслуг. "Все банки будут подключены к ФССП (Федеральная служба судебных приставов - ред.) через электронный документооборот", - пояснил заместитель председателя правительства.
https://ria.ru/20210530/alimenty-1734775986.html
https://ria.ru/20210526/alimenty-1733959932.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733616112_510:0:3241:2048_1920x0_80_0_0_40be729fe62f1304cf0b11c6e9872f27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий чернышенко, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество
Процедура взыскания алиментов перейдет в онлайн-формат, заявил Чернышенко
Вице-премьер Чернышенко заявил, что взыскивать алименты в онлайн-формате начнут к 2023 году