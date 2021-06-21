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Вице-премьер Абрамченко посетила Красноярский алюминиевый завод
Вице-премьер Абрамченко посетила Красноярский алюминиевый завод - РИА Новости, 21.06.2021
Вице-премьер Абрамченко посетила Красноярский алюминиевый завод
Министерство промышленности РФ должно заняться вопросом разработки отечественных автоматизированных датчиков, улавливающих бензопирен, в рамках задачи по... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T08:35
2021-06-21T08:35
россия
виктория абрамченко
красноярский алюминиевый завод
красноярский край
экономика
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КРАСНОЯРСК, 21 июн - РИА Новости. Министерство промышленности РФ должно заняться вопросом разработки отечественных автоматизированных датчиков, улавливающих бензопирен, в рамках задачи по снижению выброса этого токсичного соединения до 97% к 2030 году, сообщила вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко журналистам на Красноярском алюминиевом заводе.В понедельник Абрамченко прибыла в Красноярский край с рабочим визитом. Первый день ее работы посвящен экологической повестке и реализации в регионе мероприятий федерального проекта "Чистый воздух"."Комбинат ставит перед собой амбициозные задачи по снижению выброса бензопирена до 97% к 30 (2030) году, и неправильно мерить бензопирен в моменте инструментальным способом человеком - конкретно диспетчером или экологом на комбинате. Поэтому я поручила министерству промышленности проработать вопрос разработки отечественных, российских автоматизированных датчиков, которые бы улавливали бензопирен в автоматическом режиме. Учитывая, что программа модернизации завершится к 30-му (2030) году, я думаю, нам это по силам", - сказала Абрамченко во время визита на Красноярский алюминиевый завод.
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россия, виктория абрамченко, красноярский алюминиевый завод, красноярский край, экономика
Вице-премьер Абрамченко посетила Красноярский алюминиевый завод
08:35 21.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

Абрамченко заявила, что в России должны разработать датчики, улавливающие бензопирен

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 21 июн - РИА Новости. Министерство промышленности РФ должно заняться вопросом разработки отечественных автоматизированных датчиков, улавливающих бензопирен, в рамках задачи по снижению выброса этого токсичного соединения до 97% к 2030 году, сообщила вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко журналистам на Красноярском алюминиевом заводе.
В понедельник Абрамченко прибыла в Красноярский край с рабочим визитом. Первый день ее работы посвящен экологической повестке и реализации в регионе мероприятий федерального проекта "Чистый воздух".
"Комбинат ставит перед собой амбициозные задачи по снижению выброса бензопирена до 97% к 30 (2030) году, и неправильно мерить бензопирен в моменте инструментальным способом человеком - конкретно диспетчером или экологом на комбинате. Поэтому я поручила министерству промышленности проработать вопрос разработки отечественных, российских автоматизированных датчиков, которые бы улавливали бензопирен в автоматическом режиме. Учитывая, что программа модернизации завершится к 30-му (2030) году, я думаю, нам это по силам", - сказала Абрамченко во время визита на Красноярский алюминиевый завод.
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 14:00
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РоссияВиктория АбрамченкоКрасноярский алюминиевый заводКрасноярский крайЭкономика
 
 
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