https://ria.ru/20210621/abramchenko-1737843052.html

Вице-премьер Абрамченко посетила Красноярский алюминиевый завод

Вице-премьер Абрамченко посетила Красноярский алюминиевый завод - РИА Новости, 21.06.2021

Вице-премьер Абрамченко посетила Красноярский алюминиевый завод

Министерство промышленности РФ должно заняться вопросом разработки отечественных автоматизированных датчиков, улавливающих бензопирен, в рамках задачи по... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T08:35

2021-06-21T08:35

2021-06-21T08:35

россия

виктория абрамченко

красноярский алюминиевый завод

красноярский край

экономика

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КРАСНОЯРСК, 21 июн - РИА Новости. Министерство промышленности РФ должно заняться вопросом разработки отечественных автоматизированных датчиков, улавливающих бензопирен, в рамках задачи по снижению выброса этого токсичного соединения до 97% к 2030 году, сообщила вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко журналистам на Красноярском алюминиевом заводе.В понедельник Абрамченко прибыла в Красноярский край с рабочим визитом. Первый день ее работы посвящен экологической повестке и реализации в регионе мероприятий федерального проекта "Чистый воздух"."Комбинат ставит перед собой амбициозные задачи по снижению выброса бензопирена до 97% к 30 (2030) году, и неправильно мерить бензопирен в моменте инструментальным способом человеком - конкретно диспетчером или экологом на комбинате. Поэтому я поручила министерству промышленности проработать вопрос разработки отечественных, российских автоматизированных датчиков, которые бы улавливали бензопирен в автоматическом режиме. Учитывая, что программа модернизации завершится к 30-му (2030) году, я думаю, нам это по силам", - сказала Абрамченко во время визита на Красноярский алюминиевый завод.

https://ria.ru/20210608/abramchenko-1736126584.html

россия

красноярский край

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россия, виктория абрамченко, красноярский алюминиевый завод, красноярский край, экономика