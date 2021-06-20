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Москвичам пообещали африканский зной и шесть температурных рекордов
Москвичам пообещали африканский зной и шесть температурных рекордов - РИА Новости, 20.06.2021
Москвичам пообещали африканский зной и шесть температурных рекордов
Африканский зной и шесть температурных рекордов ожидаются в Москве на предстоящей неделе, столбики термометров поднимутся до плюс 36 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T13:54
2021-06-20T23:05
евгений тишковец
погода
москва
общество
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Африканский зной и шесть температурных рекордов ожидаются в Москве на предстоящей неделе, столбики термометров поднимутся до плюс 36 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам собеседника агентства, на неделе падут пять-шесть температурных рекордов дня. Высока вероятность, что будет установлен еще и абсолютный максимум всего июня, который держится с далекого 1901 года с температурой воздуха плюс 34,7 градуса. Сопоставимая жара наблюдалась 120 лет назад.В Москве в условиях малооблачной и тихой погоды в понедельник ожидается 31-33 градуса жары, во вторник — 33-35, а в среду, четверг и пятницу — 34-36."Лишь к выходным атмосфера будет настолько заряжена, что сформируются отдельные башенки кучево-дождевых облаков, которые освежат воздух в лучшем случае лишь до плюс 29-34. Даже ночами будет так тепло, как положено по климату днем, — около плюс 20 и чуть выше", — рассказал Тишковец.Из-за аномальной жары в регионе будет действовать оранжевый уровень погодной опасности. В последнюю неделю июня дышать станет немного легче — дневная температура понизится до плюс 24-29, однако на существенную прохладу рассчитывать не приходится, резюмировал метеоролог.
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Жаркие выходные: москвичи купаются в фонтанах
В Москву пришла жара. На следующей неделе ожидается аномальная погода — температура может подняться до плюс 36 градусов и побить июньский максимум 1901 года.
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евгений тишковец, погода, москва, общество
Москвичам пообещали африканский зной и шесть температурных рекордов
13:54 20.06.2021 (обновлено: 23:05 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛюди загорают на газоне у пруда в жаркую погоду в парке культуры и отдыха "Сокольники" в Москве
Люди загорают на газоне у пруда в жаркую погоду в парке культуры и отдыха Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Синоптик Тишковец заявил, что москвичей ждет африканский зной и шесть температурных рекордов

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Африканский зной и шесть температурных рекордов ожидаются в Москве на предстоящей неделе, столбики термометров поднимутся до плюс 36 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На большей части Среднерусской равнины с неба не упадет ни капли дождевой воды, а июньское солнце с безоблачного неба продолжит безжалостно палить. Температурный фон на 13-15 градусов станет превышать климатическую норму июня, что является аномалией", — отметил Тишковец.

По словам собеседника агентства, на неделе падут пять-шесть температурных рекордов дня. Высока вероятность, что будет установлен еще и абсолютный максимум всего июня, который держится с далекого 1901 года с температурой воздуха плюс 34,7 градуса. Сопоставимая жара наблюдалась 120 лет назад.
В Москве в условиях малооблачной и тихой погоды в понедельник ожидается 31-33 градуса жары, во вторник — 33-35, а в среду, четверг и пятницу — 34-36.
"Лишь к выходным атмосфера будет настолько заряжена, что сформируются отдельные башенки кучево-дождевых облаков, которые освежат воздух в лучшем случае лишь до плюс 29-34. Даже ночами будет так тепло, как положено по климату днем, — около плюс 20 и чуть выше", — рассказал Тишковец.
Из-за аномальной жары в регионе будет действовать оранжевый уровень погодной опасности. В последнюю неделю июня дышать станет немного легче — дневная температура понизится до плюс 24-29, однако на существенную прохладу рассчитывать не приходится, резюмировал метеоролог.
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