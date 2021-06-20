https://ria.ru/20210620/znoy-1737776479.html

Москвичам пообещали африканский зной и шесть температурных рекордов

Москвичам пообещали африканский зной и шесть температурных рекордов - РИА Новости, 20.06.2021

Москвичам пообещали африканский зной и шесть температурных рекордов

Африканский зной и шесть температурных рекордов ожидаются в Москве на предстоящей неделе, столбики термометров поднимутся до плюс 36 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T13:54

2021-06-20T13:54

2021-06-20T23:05

евгений тишковец

погода

москва

общество

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Африканский зной и шесть температурных рекордов ожидаются в Москве на предстоящей неделе, столбики термометров поднимутся до плюс 36 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам собеседника агентства, на неделе падут пять-шесть температурных рекордов дня. Высока вероятность, что будет установлен еще и абсолютный максимум всего июня, который держится с далекого 1901 года с температурой воздуха плюс 34,7 градуса. Сопоставимая жара наблюдалась 120 лет назад.В Москве в условиях малооблачной и тихой погоды в понедельник ожидается 31-33 градуса жары, во вторник — 33-35, а в среду, четверг и пятницу — 34-36."Лишь к выходным атмосфера будет настолько заряжена, что сформируются отдельные башенки кучево-дождевых облаков, которые освежат воздух в лучшем случае лишь до плюс 29-34. Даже ночами будет так тепло, как положено по климату днем, — около плюс 20 и чуть выше", — рассказал Тишковец.Из-за аномальной жары в регионе будет действовать оранжевый уровень погодной опасности. В последнюю неделю июня дышать станет немного легче — дневная температура понизится до плюс 24-29, однако на существенную прохладу рассчитывать не приходится, резюмировал метеоролог.

https://ria.ru/20210524/leto-1733382332.html

москва

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Жаркие выходные: москвичи купаются в фонтанах В Москву пришла жара. На следующей неделе ожидается аномальная погода — температура может подняться до плюс 36 градусов и побить июньский максимум 1901 года. 2021-06-20T13:54 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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евгений тишковец, погода, москва, общество