https://ria.ru/20210620/zdorove-1737751201.html

Аналитики посчитали траты россиян на здоровье

Аналитики посчитали траты россиян на здоровье - РИА Новости, 20.06.2021

Аналитики посчитали траты россиян на здоровье

Россияне в условиях борьбы с пандемией коронавируса стали тратить больше средств на заботу о здоровье и укрепление иммунитета, говорится в исследовании банка... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T09:09

2021-06-20T09:09

2021-06-20T09:09

россия

здоровье - общество

русский стандарт (банк)

общество

экономика

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россияне в условиях борьбы с пандемией коронавируса стали тратить больше средств на заботу о здоровье и укрепление иммунитета, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), его результаты есть в распоряжении РИА Новости.В рамках исследования аналитики изучили статистику трат категории "Здоровье" по картам банка за пять месяцев 2021 года и сравнили их с аналогичными данными за 2020 год."Общий средний чек покупок по картам в категории "здоровье" за пять месяцев 2021 года вырос на 24% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 1 441 рубль", - выяснили авторы исследования.Самый низкий средний чек в категории "здоровье" отмечен с января по май текущего года у лидеров рейтинга – аптек. Относительно пяти месяцев 2020 года покупать для профилактики и лечения лекарства и витамины стали на более крупные суммы – чек одной покупки вырос на 6%.На втором месте по общему количеству операций – услуги больниц. В условиях пандемии спрос на платные скорые, дополнительные анализы или госпитализацию в частных клиниках у россиян оказался выше обычного. При этом относительно января-мая прошлого года, на которые выпал период значительного заполнения больниц в разгар карантина, чек в этой категории снизился почти на 2%.Самый заметный рост среднего чека показали услуги практикующих врачей, оказавшихся на третьем месте рейтинга. "Судя по всему, благодаря актуальности визитов к профильным специалистам в клиниках в условиях пандемии и, к примеру, лечения последствий перенесенного ковида, чек в текущем году вырос относительно января-мая 2020 года на 23%", - отмечают аналитики.Как показала статистика, средние чеки мужчин в аптеках, на оплату услуг частных врачей, стоматологов и оптику больше, чем у женщин. Соотношение чеков января-мая 2021 года выглядит следующим образом: 1 485 рублей против 1 397 рублей.Заметнее всего как у женщин, так и у мужчин, выросли чеки на визиты к практикующим врачам. "Женский" чек за пять месяцев текущего года увеличился на 20% относительно аналогичного периода 2020 года и составил 3 732 рубля. При этом у мужчин он составил 4 497 рублей и вырос на 26% по сравнению с январем-маем 2020 года.

https://ria.ru/20210613/traty-1736821969.html

https://ria.ru/20210324/benzin-1602554171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, русский стандарт (банк), общество, экономика