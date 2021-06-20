https://ria.ru/20210620/zdorove-1737751201.html
Аналитики посчитали траты россиян на здоровье
Аналитики посчитали траты россиян на здоровье - РИА Новости, 20.06.2021
Аналитики посчитали траты россиян на здоровье
Россияне в условиях борьбы с пандемией коронавируса стали тратить больше средств на заботу о здоровье и укрепление иммунитета, говорится в исследовании банка... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T09:09
2021-06-20T09:09
2021-06-20T09:09
россия
здоровье - общество
русский стандарт (банк)
общество
экономика
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россияне в условиях борьбы с пандемией коронавируса стали тратить больше средств на заботу о здоровье и укрепление иммунитета, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), его результаты есть в распоряжении РИА Новости.В рамках исследования аналитики изучили статистику трат категории "Здоровье" по картам банка за пять месяцев 2021 года и сравнили их с аналогичными данными за 2020 год."Общий средний чек покупок по картам в категории "здоровье" за пять месяцев 2021 года вырос на 24% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 1 441 рубль", - выяснили авторы исследования.Самый низкий средний чек в категории "здоровье" отмечен с января по май текущего года у лидеров рейтинга – аптек. Относительно пяти месяцев 2020 года покупать для профилактики и лечения лекарства и витамины стали на более крупные суммы – чек одной покупки вырос на 6%.На втором месте по общему количеству операций – услуги больниц. В условиях пандемии спрос на платные скорые, дополнительные анализы или госпитализацию в частных клиниках у россиян оказался выше обычного. При этом относительно января-мая прошлого года, на которые выпал период значительного заполнения больниц в разгар карантина, чек в этой категории снизился почти на 2%.Самый заметный рост среднего чека показали услуги практикующих врачей, оказавшихся на третьем месте рейтинга. "Судя по всему, благодаря актуальности визитов к профильным специалистам в клиниках в условиях пандемии и, к примеру, лечения последствий перенесенного ковида, чек в текущем году вырос относительно января-мая 2020 года на 23%", - отмечают аналитики.Как показала статистика, средние чеки мужчин в аптеках, на оплату услуг частных врачей, стоматологов и оптику больше, чем у женщин. Соотношение чеков января-мая 2021 года выглядит следующим образом: 1 485 рублей против 1 397 рублей.Заметнее всего как у женщин, так и у мужчин, выросли чеки на визиты к практикующим врачам. "Женский" чек за пять месяцев текущего года увеличился на 20% относительно аналогичного периода 2020 года и составил 3 732 рубля. При этом у мужчин он составил 4 497 рублей и вырос на 26% по сравнению с январем-маем 2020 года.
https://ria.ru/20210613/traty-1736821969.html
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россия, здоровье - общество, русский стандарт (банк), общество, экономика
Аналитики посчитали траты россиян на здоровье
Исследование банка "Русский стандарт": россияне стали больше тратить на здоровье
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости.
Россияне в условиях борьбы с пандемией коронавируса стали тратить больше средств на заботу о здоровье и укрепление иммунитета, говорится в исследовании банка "Русский стандарт
" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), его результаты есть в распоряжении РИА Новости.
В рамках исследования аналитики изучили статистику трат категории "Здоровье" по картам банка за пять месяцев 2021 года и сравнили их с аналогичными данными за 2020 год.
"Общий средний чек покупок по картам в категории "здоровье" за пять месяцев 2021 года вырос на 24% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 1 441 рубль", - выяснили авторы исследования.
Самый низкий средний чек в категории "здоровье" отмечен с января по май текущего года у лидеров рейтинга – аптек. Относительно пяти месяцев 2020 года покупать для профилактики и лечения лекарства и витамины стали на более крупные суммы – чек одной покупки вырос на 6%.
На втором месте по общему количеству операций – услуги больниц. В условиях пандемии спрос на платные скорые, дополнительные анализы или госпитализацию в частных клиниках у россиян оказался выше обычного. При этом относительно января-мая прошлого года, на которые выпал период значительного заполнения больниц в разгар карантина, чек в этой категории снизился почти на 2%.
Самый заметный рост среднего чека показали услуги практикующих врачей, оказавшихся на третьем месте рейтинга. "Судя по всему, благодаря актуальности визитов к профильным специалистам в клиниках в условиях пандемии и, к примеру, лечения последствий перенесенного ковида, чек в текущем году вырос относительно января-мая 2020 года на 23%", - отмечают аналитики.
Как показала статистика, средние чеки мужчин в аптеках, на оплату услуг частных врачей, стоматологов и оптику больше, чем у женщин. Соотношение чеков января-мая 2021 года выглядит следующим образом: 1 485 рублей против 1 397 рублей.
Заметнее всего как у женщин, так и у мужчин, выросли чеки на визиты к практикующим врачам. "Женский" чек за пять месяцев текущего года увеличился на 20% относительно аналогичного периода 2020 года и составил 3 732 рубля. При этом у мужчин он составил 4 497 рублей и вырос на 26% по сравнению с январем-маем 2020 года.