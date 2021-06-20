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Явка на выборах в Армении составила 12,2 процента за три часа

Явка на выборах в Армении составила 12,2 процента за три часа - РИА Новости, 20.06.2021

Явка на выборах в Армении составила 12,2 процента за три часа

Явка на внеочередных парламентских выборах в Армении по состоянию на 10:00 мск составила 12,2%, сообщила в воскресенье журналистам член Центризбиркома Лаура... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T11:15

2021-06-20T11:15

2021-06-20T13:17

внеочередные парламентские выборы в армении

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 20 июн — РИА Новости. Явка на внеочередных парламентских выборах в Армении по состоянию на 10:00 мск составила 12,2%, сообщила в воскресенье журналистам член Центризбиркома Лаура Галстян."По состоянию на 11:00 (10:00 мск) проголосовал 361 291 человек, или 12,2% избирателей", — сказала Галстян.Парламентские выборы проходят в Армении 20 июня, в них участвуют 21 партия и четыре блока. Порога явки нет.Голосование завершится в 19:00 мск. В списки избирателей включены 2 583 823 человека.

армения

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

внеочередные парламентские выборы в армении, армения, в мире