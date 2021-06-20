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Явка на выборах в Армении составила 12,2 процента за три часа
Явка на выборах в Армении составила 12,2 процента за три часа - РИА Новости, 20.06.2021
Явка на выборах в Армении составила 12,2 процента за три часа
Явка на внеочередных парламентских выборах в Армении по состоянию на 10:00 мск составила 12,2%, сообщила в воскресенье журналистам член Центризбиркома Лаура... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T11:15
2021-06-20T13:17
внеочередные парламентские выборы в армении
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 20 июн — РИА Новости. Явка на внеочередных парламентских выборах в Армении по состоянию на 10:00 мск составила 12,2%, сообщила в воскресенье журналистам член Центризбиркома Лаура Галстян."По состоянию на 11:00 (10:00 мск) проголосовал 361 291 человек, или 12,2% избирателей", — сказала Галстян.Парламентские выборы проходят в Армении 20 июня, в них участвуют 21 партия и четыре блока. Порога явки нет.Голосование завершится в 19:00 мск. В списки избирателей включены 2 583 823 человека.
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внеочередные парламентские выборы в армении, армения, в мире
Явка на выборах в Армении составила 12,2 процента за три часа
11:15 20.06.2021 (обновлено: 13:17 20.06.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкДосрочные парламентские выборы в Армении
Досрочные парламентские выборы в Армении - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Явка на парламентских выборах в Армении составила 12,2 процента за три часа

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 июн — РИА Новости. Явка на внеочередных парламентских выборах в Армении по состоянию на 10:00 мск составила 12,2%, сообщила в воскресенье журналистам член Центризбиркома Лаура Галстян.
"По состоянию на 11:00 (10:00 мск) проголосовал 361 291 человек, или 12,2% избирателей", — сказала Галстян.
Парламентские выборы проходят в Армении 20 июня, в них участвуют 21 партия и четыре блока. Порога явки нет.
Голосование завершится в 19:00 мск. В списки избирателей включены 2 583 823 человека.
 
Внеочередные парламентские выборы в АрменииАрменияВ мире
 
 
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