https://ria.ru/20210620/yalta-1737782002.html
В пострадавшей от наводнения Ялте откроют волонтерский центр
В пострадавшей от наводнения Ялте откроют волонтерский центр - РИА Новости, 20.06.2021
В пострадавшей от наводнения Ялте откроют волонтерский центр
Волонтерский центр откроют в Ялте для помощи людям, оказавшимся в зоне подтопления, сообщила глава администрации крымского города Янина Павленко. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T14:44
2021-06-20T14:44
2021-06-20T14:44
подтопления в крыму
янина павленко
керчь
ялта
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737606192_0:199:3128:1959_1920x0_80_0_0_7a0ccfc090c3926e534f47d2918f6f08.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Волонтерский центр откроют в Ялте для помощи людям, оказавшимся в зоне подтопления, сообщила глава администрации крымского города Янина Павленко."В администрации города создается волонтерский центр для помощи точечно людям на их обращения в социальных сетях, а также на горячую линию", - сказала Павленко в своем видеообращении, опубликованном на странице в соцсети Facebook.Кроме того, по ее словам, штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации продолжает свою работу в круглосуточном режиме.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.
https://ria.ru/20210620/yalta-1737781492.html
керчь
ялта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737606192_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_d592a984bfe84029a479baf191b526be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подтопления в крыму, янина павленко, керчь, ялта, происшествия
В пострадавшей от наводнения Ялте откроют волонтерский центр
В Ялте откроют волонтерский центр для помощи людям, оказавшимся в зоне подтопления