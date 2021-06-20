https://ria.ru/20210620/yalta-1737782002.html

В пострадавшей от наводнения Ялте откроют волонтерский центр

В пострадавшей от наводнения Ялте откроют волонтерский центр - РИА Новости, 20.06.2021

В пострадавшей от наводнения Ялте откроют волонтерский центр

Волонтерский центр откроют в Ялте для помощи людям, оказавшимся в зоне подтопления, сообщила глава администрации крымского города Янина Павленко. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T14:44

2021-06-20T14:44

2021-06-20T14:44

подтопления в крыму

янина павленко

керчь

ялта

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Волонтерский центр откроют в Ялте для помощи людям, оказавшимся в зоне подтопления, сообщила глава администрации крымского города Янина Павленко."В администрации города создается волонтерский центр для помощи точечно людям на их обращения в социальных сетях, а также на горячую линию", - сказала Павленко в своем видеообращении, опубликованном на странице в соцсети Facebook.Кроме того, по ее словам, штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации продолжает свою работу в круглосуточном режиме.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.

https://ria.ru/20210620/yalta-1737781492.html

керчь

ялта

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подтопления в крыму, янина павленко, керчь, ялта, происшествия