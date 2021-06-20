https://ria.ru/20210620/yalta-1737781492.html

Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось до 40 человек

Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось до 40 человек - РИА Новости, 20.06.2021

Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось до 40 человек

Число пострадавших от разгула стихии в Ялте возросло до 40 человек, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T14:39

2021-06-20T14:39

2021-06-20T15:50

подтопления в крыму

янина павленко

керчь

ялта

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Число пострадавших от разгула стихии в Ялте возросло до 40 человек, сообщила глава администрации города Янина Павленко.По прежним данным, при наводнении пострадали 24 человека, в основном у всех легкие травмы, один человек погиб, два человека пропали без вести."В наши больницы обратилось 40 человек с легкими повреждениями. Два по прежнему, к сожалению, числятся в розыске", — сказала Павленко в своем видеообращении, опубликованном на странице в соцсети Facebook.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.

https://ria.ru/20210620/yalta-1737751782.html

керчь

ялта

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подтопления в крыму, янина павленко, керчь, ялта, происшествия