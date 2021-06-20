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Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось до 40 человек
Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось до 40 человек - РИА Новости, 20.06.2021
Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось до 40 человек
Число пострадавших от разгула стихии в Ялте возросло до 40 человек, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T14:39
2021-06-20T14:39
2021-06-20T15:50
подтопления в крыму
янина павленко
керчь
ялта
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Число пострадавших от разгула стихии в Ялте возросло до 40 человек, сообщила глава администрации города Янина Павленко.По прежним данным, при наводнении пострадали 24 человека, в основном у всех легкие травмы, один человек погиб, два человека пропали без вести."В наши больницы обратилось 40 человек с легкими повреждениями. Два по прежнему, к сожалению, числятся в розыске", — сказала Павленко в своем видеообращении, опубликованном на странице в соцсети Facebook.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.
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подтопления в крыму, янина павленко, керчь, ялта, происшествия
Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось до 40 человек
14:39 20.06.2021 (обновлено: 15:50 20.06.2021)
Мэр Ялты заявила, что число пострадавших от наводнения увеличилось до 40 человек