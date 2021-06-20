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Водоснабжение Ялты восстановят с 14.00
Водоснабжение Ялты восстановят с 14.00 - РИА Новости, 20.06.2021
Водоснабжение Ялты восстановят с 14.00
Водоснабжение Ялты будет восстановлено в воскресенье с 14.00, при этом воду перед употреблением нужно кипятить, сообщила глава администрации города Янина... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T13:24
2021-06-20T13:24
2021-06-20T13:41
янина павленко
керчь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
подтопления в крыму
ялта
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Водоснабжение Ялты будет восстановлено в воскресенье с 14.00, при этом воду перед употреблением нужно кипятить, сообщила глава администрации города Янина Павленко."Сегодня с 14.00 будет восстановлено централизованное водоснабжение по всей территории Большой Ялты. Это то, чего сейчас ждут все ялтинцы и вся курортная сфера Южного берега Крыма", - сказала Павленко журналистам.Кроме того, добавила она, Роспотребнадзор рекомендовал кипятить воду из крана перед употреблением в пищу.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению города Керчь на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, где из берегов вышли реки, были подтоплены улицы и дома. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
https://radiosputnik.ria.ru/20210620/kupanie-1737765066.html
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янина павленко, керчь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), подтопления в крыму, ялта, общество
Водоснабжение Ялты восстановят с 14.00
13:24 20.06.2021 (обновлено: 13:41 20.06.2021)
Мэр Ялты заявила, что централизованное водоснабжение города восстановят с 14.00