https://ria.ru/20210620/yalta-1737773895.html

Водоснабжение Ялты восстановят с 14.00

Водоснабжение Ялты восстановят с 14.00 - РИА Новости, 20.06.2021

Водоснабжение Ялты восстановят с 14.00

Водоснабжение Ялты будет восстановлено в воскресенье с 14.00, при этом воду перед употреблением нужно кипятить, сообщила глава администрации города Янина... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T13:24

2021-06-20T13:24

2021-06-20T13:41

янина павленко

керчь

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

подтопления в крыму

ялта

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737552154_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_da65f86c23ef41f65ca9ce48762b00ef.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Водоснабжение Ялты будет восстановлено в воскресенье с 14.00, при этом воду перед употреблением нужно кипятить, сообщила глава администрации города Янина Павленко."Сегодня с 14.00 будет восстановлено централизованное водоснабжение по всей территории Большой Ялты. Это то, чего сейчас ждут все ялтинцы и вся курортная сфера Южного берега Крыма", - сказала Павленко журналистам.Кроме того, добавила она, Роспотребнадзор рекомендовал кипятить воду из крана перед употреблением в пищу.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению города Керчь на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, где из берегов вышли реки, были подтоплены улицы и дома. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

https://radiosputnik.ria.ru/20210620/kupanie-1737765066.html

https://ria.ru/20210620/kerch-1737767815.html

керчь

ялта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

янина павленко, керчь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), подтопления в крыму, ялта, общество