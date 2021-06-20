https://ria.ru/20210620/yalta-1737763518.html

В Крыму сообщили, когда восстановят водоснабжение в Ялте

В Крыму сообщили, когда восстановят водоснабжение в Ялте - РИА Новости, 20.06.2021

В Крыму сообщили, когда восстановят водоснабжение в Ялте

Водоснабжение в Ялте, прерванное из-за разгула стихии и аварии в системе водоснабжения, планируется вернуть днем в воскресенье, сообщил журналистам советник... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T11:24

2021-06-20T11:24

2021-06-20T11:24

подтопления в крыму

керчь

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ялта

республика крым

кировский район

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Водоснабжение в Ялте, прерванное из-за разгула стихии и аварии в системе водоснабжения, планируется вернуть днем в воскресенье, сообщил журналистам советник главы республики Олег Крючков."Вода из-за сошедшего селя поступает в малом количестве, засорен водозабор. Качественную воду будут получать из альтернативных источников. Фильтровальную станцию закроют и будут ремонтировать. Через три часа обещают дать воду в Ялту. Графиков (подачи воды) не будет", - сказал Крючков.По его словам, данная ситуация обсуждалась на оперативном штабе в воскресенье."У Роспотребнадзора нет претензий к воде. Она питьевая, но подлежит кипячению", - подчеркнул помощник главы.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению города Керчь на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

https://ria.ru/20210620/yalta-1737758059.html

https://ria.ru/20210620/yalta-1737751782.html

керчь

ялта

республика крым

кировский район

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подтопления в крыму, керчь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ялта, республика крым, кировский район, происшествия