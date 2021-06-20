https://ria.ru/20210620/yalta-1737762460.html

В черте Ялты продлили запрет на купание в Черном море

В черте Ялты продлили запрет на купание в Черном море - РИА Новости, 20.06.2021

В черте Ялты продлили запрет на купание в Черном море

Пляжи Ялты останутся закрытыми для купания еще минимум на три дня, такое решение принято на заседании оперативном штабе в воскресенье, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T11:15

2021-06-20T11:15

2021-06-20T11:15

подтопления в крыму

черное море

керчь

ялта

республика крым

кировский район

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Пляжи Ялты останутся закрытыми для купания еще минимум на три дня, такое решение принято на заседании оперативном штабе в воскресенье, сообщил журналистам советник главы республики Олег Крючков.Купание в Черном море в черте Ялты было запрещено в субботу из-за схода селевых потоков."Купание в море категорически запрещено как минимум на трое суток", - сказал Крючков.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению города Керчь на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

https://ria.ru/20210620/yalta-1737758059.html

https://ria.ru/20210620/yalta-1737751782.html

черное море

керчь

ялта

республика крым

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, черное море, керчь, ялта, республика крым, кировский район, происшествия