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В черте Ялты продлили запрет на купание в Черном море
В черте Ялты продлили запрет на купание в Черном море - РИА Новости, 20.06.2021
В черте Ялты продлили запрет на купание в Черном море
Пляжи Ялты останутся закрытыми для купания еще минимум на три дня, такое решение принято на заседании оперативном штабе в воскресенье, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T11:15
2021-06-20T11:15
2021-06-20T11:15
подтопления в крыму
черное море
керчь
ялта
республика крым
кировский район
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Пляжи Ялты останутся закрытыми для купания еще минимум на три дня, такое решение принято на заседании оперативном штабе в воскресенье, сообщил журналистам советник главы республики Олег Крючков.Купание в Черном море в черте Ялты было запрещено в субботу из-за схода селевых потоков."Купание в море категорически запрещено как минимум на трое суток", - сказал Крючков.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению города Керчь на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
https://ria.ru/20210620/yalta-1737758059.html
https://ria.ru/20210620/yalta-1737751782.html
черное море
керчь
ялта
республика крым
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подтопления в крыму, черное море, керчь, ялта, республика крым, кировский район, происшествия
В черте Ялты продлили запрет на купание в Черном море
Пляжи Ялты останутся закрытыми для купания еще минимум на три дня