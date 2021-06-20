https://ria.ru/20210620/yalta-1737758059.html

Арт-кластер "Таврида" привез в Ялту более тонны чистой воды

Арт-кластер "Таврида" привез в Ялту более тонны чистой воды - РИА Новости, 20.06.2021

Арт-кластер "Таврида" привез в Ялту более тонны чистой воды

Сотрудники арт-кластера "Таврида" привезли питьевую воду в поселки Большой Ялты - Гаспру и Кореиз, где в результате стихийного бедствия отключено водоснабжение, РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T10:32

2021-06-20T10:32

2021-06-20T10:32

подтопления в крыму

керчь

ялта

республика крым

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737562710_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_8f8b5785e963e5865b8e09e3e21cdcbc.jpg

ЯЛТА, 20 июн - РИА Новости. Сотрудники арт-кластера "Таврида" привезли питьевую воду в поселки Большой Ялты - Гаспру и Кореиз, где в результате стихийного бедствия отключено водоснабжение, сообщил журналистам руководитель арт-кластера Сергей Першин."Таврида" планирует организовать благотворительный концерт, сборы от которого пойдут на помощь жителям пострадавших от подтоплений и селевых потоков населенных пунктов Крыма – Керчи и Большой Ялты."Стихия нанесла серьезный урон Крыму: люди потеряли автомобили, у многих пострадало жилье и другое имущество. Конечно, наша команда не может остаться в стороне. Арт-кластер "Таврида" сегодня доставил жителям Ялты более тысячи литров бутилированной питьевой воды", - сообщил Першин.В ближайшие дни кластер планирует провести благотворительный концерт с участием признанных мастеров искусства и резидентов "Тавриды". Концерт будет транслироваться онлайн, планируется в ходе него организовать среди зрителей сбор помощи пострадавшим от стихии. Все средства, собранные по итогам трансляции и на площадке арт-кластера будут направлены администрациям пострадавших населенных пунктов, сказал Першин.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков. В пятницу циклон перекинулся на Ялту и близлежащие поселки, где выпала трехмесячная норма осадков, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. В регионах объявлен режим ЧС. По последним данным от разгула стихии в Ялтинском регионе пострадали 24 человека, один 26-летний мужчина погиб, два человека пропали без вести.

https://ria.ru/20210620/yalta-1737751782.html

https://ria.ru/20210619/yalta-1737733885.html

керчь

ялта

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, керчь, ялта, республика крым, общество