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Арт-кластер "Таврида" привез в Ялту более тонны чистой воды
Арт-кластер "Таврида" привез в Ялту более тонны чистой воды - РИА Новости, 20.06.2021
Арт-кластер "Таврида" привез в Ялту более тонны чистой воды
Сотрудники арт-кластера "Таврида" привезли питьевую воду в поселки Большой Ялты - Гаспру и Кореиз, где в результате стихийного бедствия отключено водоснабжение, РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T10:32
2021-06-20T10:32
подтопления в крыму
керчь
ялта
республика крым
общество
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ЯЛТА, 20 июн - РИА Новости. Сотрудники арт-кластера "Таврида" привезли питьевую воду в поселки Большой Ялты - Гаспру и Кореиз, где в результате стихийного бедствия отключено водоснабжение, сообщил журналистам руководитель арт-кластера Сергей Першин."Таврида" планирует организовать благотворительный концерт, сборы от которого пойдут на помощь жителям пострадавших от подтоплений и селевых потоков населенных пунктов Крыма – Керчи и Большой Ялты."Стихия нанесла серьезный урон Крыму: люди потеряли автомобили, у многих пострадало жилье и другое имущество. Конечно, наша команда не может остаться в стороне. Арт-кластер "Таврида" сегодня доставил жителям Ялты более тысячи литров бутилированной питьевой воды", - сообщил Першин.В ближайшие дни кластер планирует провести благотворительный концерт с участием признанных мастеров искусства и резидентов "Тавриды". Концерт будет транслироваться онлайн, планируется в ходе него организовать среди зрителей сбор помощи пострадавшим от стихии. Все средства, собранные по итогам трансляции и на площадке арт-кластера будут направлены администрациям пострадавших населенных пунктов, сказал Першин.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков. В пятницу циклон перекинулся на Ялту и близлежащие поселки, где выпала трехмесячная норма осадков, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. В регионах объявлен режим ЧС. По последним данным от разгула стихии в Ялтинском регионе пострадали 24 человека, один 26-летний мужчина погиб, два человека пропали без вести.
https://ria.ru/20210620/yalta-1737751782.html
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подтопления в крыму, керчь, ялта, республика крым, общество
Арт-кластер "Таврида" привез в Ялту более тонны чистой воды
10:32 20.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСелевые потоки на одной из улиц Ялты
Селевые потоки на одной из улиц Ялты - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк

Арт-кластер "Таврида" привез пострадавшим от стихии в Ялте более тонны чистой воды

Читать ria.ru в
ЯЛТА, 20 июн - РИА Новости. Сотрудники арт-кластера "Таврида" привезли питьевую воду в поселки Большой Ялты - Гаспру и Кореиз, где в результате стихийного бедствия отключено водоснабжение, сообщил журналистам руководитель арт-кластера Сергей Першин.
"Таврида" планирует организовать благотворительный концерт, сборы от которого пойдут на помощь жителям пострадавших от подтоплений и селевых потоков населенных пунктов Крыма – Керчи и Большой Ялты.
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"Стихия нанесла серьезный урон Крыму: люди потеряли автомобили, у многих пострадало жилье и другое имущество. Конечно, наша команда не может остаться в стороне. Арт-кластер "Таврида" сегодня доставил жителям Ялты более тысячи литров бутилированной питьевой воды", - сообщил Першин.
В ближайшие дни кластер планирует провести благотворительный концерт с участием признанных мастеров искусства и резидентов "Тавриды". Концерт будет транслироваться онлайн, планируется в ходе него организовать среди зрителей сбор помощи пострадавшим от стихии. Все средства, собранные по итогам трансляции и на площадке арт-кластера будут направлены администрациям пострадавших населенных пунктов, сказал Першин.
Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков. В пятницу циклон перекинулся на Ялту и близлежащие поселки, где выпала трехмесячная норма осадков, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. В регионах объявлен режим ЧС. По последним данным от разгула стихии в Ялтинском регионе пострадали 24 человека, один 26-летний мужчина погиб, два человека пропали без вести.
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