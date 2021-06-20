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В Крыму рассказали о ликвидации последствий наводнения в Ялте
В Крыму рассказали о ликвидации последствий наводнения в Ялте - РИА Новости, 20.06.2021
В Крыму рассказали о ликвидации последствий наводнения в Ялте
В Ялте подтопленными спустя двое суток после разгула стихии остаются 36 домов, сообщила пресс-служба Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T09:19
2021-06-20T09:19
2021-06-20T11:15
подтопления в крыму
керчь
ялта
республика крым
кировский район
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. В Ялте подтопленными спустя двое суток после разгула стихии остаются 36 домов, сообщила пресс-служба Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма."Откачана вода в 28 домовладениях, 12 социально значимых объектах, 17 подвальных помещениях жилых многоквартирных домов", — уточнили власти.По данным министерства, обесточенными остается 150 абонентов. "Все подстанции запитаны, устраняются локальные повреждения", — добавила пресс-служба ведомства.При этом подачу воды во всем городском округе приостановили из-за ее мутности. В городе задействованы водовозки с питьевой водой. Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.
https://ria.ru/20210620/yalta-1737743271.html
https://ria.ru/20210618/krym-1737592637.html
керчь
ялта
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подтопления в крыму, керчь, ялта, республика крым, кировский район, происшествия
В Крыму рассказали о ликвидации последствий наводнения в Ялте
09:19 20.06.2021 (обновлено: 11:15 20.06.2021)
В Ялте подтопленными спустя двое суток после разгула стихии остаются 36 домов