https://ria.ru/20210620/vybory-1737828544.html

По итогам подсчета с 8,4% участков партия Пашиняна лидирует с 61,7%

По итогам подсчета с 8,4% участков партия Пашиняна лидирует с 61,7% - РИА Новости, 20.06.2021

По итогам подсчета с 8,4% участков партия Пашиняна лидирует с 61,7%

Партия и.о. премьера Армении Никола Пашиняна лидирует на внеочередных парламентских выборах в республике, набирая 61,7% по итогам подсчета голосов с 168 (8,4%)... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T23:40

2021-06-20T23:40

2021-06-20T23:57

армения

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ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Партия и.о. премьера Армении Никола Пашиняна лидирует на внеочередных парламентских выборах в республике, набирая 61,7% по итогам подсчета голосов с 168 (8,4%) из 2008 избирательных участков, передает Sputnik Армения со ссылкой на ЦИК.На втором месте блок экс-​президента Роберта Кочаряна "Армения" с 17,66%, на третьем - партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна с 5,32%.Парламентские выборы в Армении прошли 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Порога явки нет, однако, чтобы пройти в парламент, партия должна набрать более 5% голосов, а блок - более 7%. При этом, согласно законодательству, в парламенте должны быть представлены минимум три политические силы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210620/vybory-1737822138.html

армения

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