https://ria.ru/20210620/vybory-1737826706.html

В Ереване лидирует блок Кочаряна с 68% голосов

В Ереване лидирует блок Кочаряна с 68% голосов - РИА Новости, 21.06.2021

В Ереване лидирует блок Кочаряна с 68% голосов

Данные подсчета голосов на парламентских выборах в Армении сильно отличаются в Ереване от данных по всей стране: согласно данным ЦИК, в столице блок... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-20T23:03

2021-06-20T23:03

2021-06-21T05:31

внеочередные парламентские выборы в армении

никол пашинян

роберт кочарян

серж саргсян

процветающая армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737778767_0:296:3110:2045_1920x0_80_0_0_66334a3e2c3d3915233088dab1580cec.jpg

ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Данные подсчета голосов на парламентских выборах в Армении сильно отличаются в Ереване от данных по всей стране: согласно данным ЦИК, в столице блок экс-​президента Роберта Кочаряна "Армения" лидирует с 68,22%, у партии и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" 19,38%.По итогам подсчета голосов с 80 из 2008 участков, на внеочередных парламентских выборах в республике с большим отрывом лидирует партия Пашиняна. Согласно первым данным, "Гражданский договор" набирает 58%, блок "Армения" - 22%. Кроме того, пятипроцентный проходной барьер преодолевает партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна.Парламентские выборы в Армении прошли 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Порога явки нет, однако, чтобы пройти в парламент, партия должна набрать более 5% голосов, а блок - более 7%. При этом, согласно законодательству, в парламенте должны быть представлены минимум три политические силы.Основными конкурентами на выборах, согласно соцопросу, проведенному в Армении социологической службой агентства РИА Новости, являются блок " Армения", возглавляемый экс-президентом Робертом Кочаряном, и партия "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна. Шансы пройти в парламент, согласно исследованию, есть также у избирательного блока бывшего президента Сержа Саргсяна "Честь имею", у партии "Процветающая Армения " и у партии "Просвещенная Армения".Предварительные итоги выборов, согласно законодательству, должны быть подведены на следующий день до 19.00 мск, окончательные — на седьмой день со дня голосования.

https://ria.ru/20210620/vybory-1737825101.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210620/vybory-1737822138.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

внеочередные парламентские выборы в армении, никол пашинян, роберт кочарян, серж саргсян, процветающая армения, в мире