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В Ереване лидирует блок Кочаряна с 68% голосов
В Ереване лидирует блок Кочаряна с 68% голосов - РИА Новости, 21.06.2021
В Ереване лидирует блок Кочаряна с 68% голосов
Данные подсчета голосов на парламентских выборах в Армении сильно отличаются в Ереване от данных по всей стране: согласно данным ЦИК, в столице блок... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-20T23:03
2021-06-21T05:31
внеочередные парламентские выборы в армении
никол пашинян
роберт кочарян
серж саргсян
процветающая армения
в мире
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ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Данные подсчета голосов на парламентских выборах в Армении сильно отличаются в Ереване от данных по всей стране: согласно данным ЦИК, в столице блок экс-​президента Роберта Кочаряна "Армения" лидирует с 68,22%, у партии и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" 19,38%.По итогам подсчета голосов с 80 из 2008 участков, на внеочередных парламентских выборах в республике с большим отрывом лидирует партия Пашиняна. Согласно первым данным, "Гражданский договор" набирает 58%, блок "Армения" - 22%. Кроме того, пятипроцентный проходной барьер преодолевает партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна.Парламентские выборы в Армении прошли 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Порога явки нет, однако, чтобы пройти в парламент, партия должна набрать более 5% голосов, а блок - более 7%. При этом, согласно законодательству, в парламенте должны быть представлены минимум три политические силы.Основными конкурентами на выборах, согласно соцопросу, проведенному в Армении социологической службой агентства РИА Новости, являются блок " Армения", возглавляемый экс-президентом Робертом Кочаряном, и партия "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна. Шансы пройти в парламент, согласно исследованию, есть также у избирательного блока бывшего президента Сержа Саргсяна "Честь имею", у партии "Процветающая Армения " и у партии "Просвещенная Армения".Предварительные итоги выборов, согласно законодательству, должны быть подведены на следующий день до 19.00 мск, окончательные — на седьмой день со дня голосования.
https://ria.ru/20210620/vybory-1737825101.html
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внеочередные парламентские выборы в армении, никол пашинян, роберт кочарян, серж саргсян, процветающая армения, в мире
В Ереване лидирует блок Кочаряна с 68% голосов
23:03 20.06.2021 (обновлено: 05:31 21.06.2021)
 
© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанкДосрочные парламентские выборы в Армении
Досрочные парламентские выборы в Армении - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© Sputnik / Андраник Казарян
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В Ереване лидирует блок Кочаряна с 68% голосов, у партии Пашиняна 19%

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ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Данные подсчета голосов на парламентских выборах в Армении сильно отличаются в Ереване от данных по всей стране: согласно данным ЦИК, в столице блок экс-​президента Роберта Кочаряна "Армения" лидирует с 68,22%, у партии и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" 19,38%.
По итогам подсчета голосов с 80 из 2008 участков, на внеочередных парламентских выборах в республике с большим отрывом лидирует партия Пашиняна. Согласно первым данным, "Гражданский договор" набирает 58%, блок "Армения" - 22%. Кроме того, пятипроцентный проходной барьер преодолевает партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна.
Досрочные парламентские выборы в Армении - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
Вчера, 22:35
Генпрокуратура Армении получила сообщения о 319 нарушениях на выборах
Парламентские выборы в Армении прошли 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Порога явки нет, однако, чтобы пройти в парламент, партия должна набрать более 5% голосов, а блок - более 7%. При этом, согласно законодательству, в парламенте должны быть представлены минимум три политические силы.
Основными конкурентами на выборах, согласно соцопросу, проведенному в Армении социологической службой агентства РИА Новости, являются блок " Армения", возглавляемый экс-президентом Робертом Кочаряном, и партия "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна. Шансы пройти в парламент, согласно исследованию, есть также у избирательного блока бывшего президента Сержа Саргсяна "Честь имею", у партии "Процветающая Армения " и у партии "Просвещенная Армения".
Предварительные итоги выборов, согласно законодательству, должны быть подведены на следующий день до 19.00 мск, окончательные — на седьмой день со дня голосования.
Досрочные парламентские выборы в Армении - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
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Внеочередные парламентские выборы в АрменииНикол ПашинянРоберт КочарянСерж СаргсянПроцветающая АрменияВ мире
 
 
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