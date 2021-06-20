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Штаб Кочаряна отказался комментировать первые итоги парламентских выборов
Штаб Кочаряна отказался комментировать первые итоги парламентских выборов - РИА Новости, 20.06.2021
Штаб Кочаряна отказался комментировать первые итоги парламентских выборов
Штаб блока "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна пока не комментирует первые данные ЦИК республики об итогах выборов в Нацсобрание. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T22:58
2021-06-20T22:58
никол пашинян
гагик царукян
роберт кочарян
процветающая армения
в мире
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ЕРЕВАН, 20 июн – РИА Новости. Штаб блока "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна пока не комментирует первые данные ЦИК республики об итогах выборов в Нацсобрание."Сегодня не комментируем, ждем официальных и более подробных данных ЦИК", - сообщил РИА Новости представитель штаба. Неофициально он добавил, что первые данные поступили с малочисленных и удаленных избирательных участков, где у и. о. премьера Никола Пашиняна более сильные позиции. По оценке штаба оппозиции, после подсчета итогов в городских округах картина может измениться."У нас расчет на городские округа, особенно Ереван", - сообщил РИА Новости представитель штаба.Ранее на сайте ЦИК сообщалось, что партия и.о. премьера Армении Никола Пашиняна лидирует на выборах с 58% по итогам подсчета голосов с 80 из 2008 участков. Блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" набирает 22%. Кроме того, пятипроцентный проходной барьер преодолевает партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна.
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никол пашинян, гагик царукян, роберт кочарян, процветающая армения, в мире
Штаб Кочаряна отказался комментировать первые итоги парламентских выборов
22:58 20.06.2021
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкДосрочные парламентские выборы в Армении
Досрочные парламентские выборы в Армении
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Штаб Кочаряна отказался комментировать первые итоги парламентских выборов

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 июн – РИА Новости. Штаб блока "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна пока не комментирует первые данные ЦИК республики об итогах выборов в Нацсобрание.
"Сегодня не комментируем, ждем официальных и более подробных данных ЦИК", - сообщил РИА Новости представитель штаба. Неофициально он добавил, что первые данные поступили с малочисленных и удаленных избирательных участков, где у и. о. премьера Никола Пашиняна более сильные позиции. По оценке штаба оппозиции, после подсчета итогов в городских округах картина может измениться.
"У нас расчет на городские округа, особенно Ереван", - сообщил РИА Новости представитель штаба.
Ранее на сайте ЦИК сообщалось, что партия и.о. премьера Армении Никола Пашиняна лидирует на выборах с 58% по итогам подсчета голосов с 80 из 2008 участков. Блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" набирает 22%. Кроме того, пятипроцентный проходной барьер преодолевает партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна.
Досрочные парламентские выборы в Армении - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
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Никол ПашинянГагик ЦарукянРоберт КочарянПроцветающая АрменияВ мире
 
 
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