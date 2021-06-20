https://ria.ru/20210620/vybory-1737826202.html

Штаб Кочаряна отказался комментировать первые итоги парламентских выборов

Штаб Кочаряна отказался комментировать первые итоги парламентских выборов - РИА Новости, 20.06.2021

Штаб Кочаряна отказался комментировать первые итоги парламентских выборов

Штаб блока "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна пока не комментирует первые данные ЦИК республики об итогах выборов в Нацсобрание. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T22:58

2021-06-20T22:58

2021-06-20T22:58

никол пашинян

гагик царукян

роберт кочарян

процветающая армения

в мире

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ЕРЕВАН, 20 июн – РИА Новости. Штаб блока "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна пока не комментирует первые данные ЦИК республики об итогах выборов в Нацсобрание."Сегодня не комментируем, ждем официальных и более подробных данных ЦИК", - сообщил РИА Новости представитель штаба. Неофициально он добавил, что первые данные поступили с малочисленных и удаленных избирательных участков, где у и. о. премьера Никола Пашиняна более сильные позиции. По оценке штаба оппозиции, после подсчета итогов в городских округах картина может измениться."У нас расчет на городские округа, особенно Ереван", - сообщил РИА Новости представитель штаба.Ранее на сайте ЦИК сообщалось, что партия и.о. премьера Армении Никола Пашиняна лидирует на выборах с 58% по итогам подсчета голосов с 80 из 2008 участков. Блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" набирает 22%. Кроме того, пятипроцентный проходной барьер преодолевает партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна.

https://ria.ru/20210620/vybory-1737825101.html

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никол пашинян, гагик царукян, роберт кочарян, процветающая армения, в мире