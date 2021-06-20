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Генпрокуратура Армении получила сообщения о 319 нарушениях на выборах
Генпрокуратура Армении получила сообщения о 319 нарушениях на выборах - РИА Новости, 20.06.2021
Генпрокуратура Армении получила сообщения о 319 нарушениях на выборах
Генеральная прокуратура Армении получила в воскресенье 319 сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах в парламент, заявил журналистам представитель... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T22:35
2021-06-20T22:35
2021-06-20T22:56
армения
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ЕРЕВАН, 20 июн – РИА Новости. Генеральная прокуратура Армении получила в воскресенье 319 сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах в парламент, заявил журналистам представитель ведомства Эдгар Арсенян."Начиная с 8.00 до 20.00 (7.00 -19.00 мск) мы получили 319 сообщений (о нарушениях – ред.). Готовятся материалы по 150 случаям, возбуждено шесть уголовных дел", - сказал Арсенян.По его словам, все уголовные дела касаются взяток в ходе избирательной кампании.Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них участвовали 21 партия и четыре блока.
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армения
Генпрокуратура Армении получила сообщения о 319 нарушениях на выборах
22:35 20.06.2021 (обновлено: 22:56 20.06.2021)
Генпрокуратура Армении получила сообщения о 319 нарушениях на выборах
ЕРЕВАН, 20 июн – РИА Новости. Генеральная прокуратура Армении получила в воскресенье 319 сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах в парламент, заявил журналистам представитель ведомства Эдгар Арсенян.
"Начиная с 8.00 до 20.00 (7.00 -19.00 мск) мы получили 319 сообщений (о нарушениях – ред.). Готовятся материалы по 150 случаям, возбуждено шесть уголовных дел", - сказал Арсенян.
По его словам, все уголовные дела касаются взяток в ходе избирательной кампании.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них участвовали 21 партия и четыре блока.