https://ria.ru/20210620/vybory-1737825101.html

Генпрокуратура Армении получила сообщения о 319 нарушениях на выборах

Генпрокуратура Армении получила сообщения о 319 нарушениях на выборах - РИА Новости, 20.06.2021

Генпрокуратура Армении получила сообщения о 319 нарушениях на выборах

Генеральная прокуратура Армении получила в воскресенье 319 сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах в парламент, заявил журналистам представитель... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T22:35

2021-06-20T22:35

2021-06-20T22:56

армения

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ЕРЕВАН, 20 июн – РИА Новости. Генеральная прокуратура Армении получила в воскресенье 319 сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах в парламент, заявил журналистам представитель ведомства Эдгар Арсенян."Начиная с 8.00 до 20.00 (7.00 -19.00 мск) мы получили 319 сообщений (о нарушениях – ред.). Готовятся материалы по 150 случаям, возбуждено шесть уголовных дел", - сказал Арсенян.По его словам, все уголовные дела касаются взяток в ходе избирательной кампании.Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них участвовали 21 партия и четыре блока.

https://ria.ru/20210620/vybory-1737822628.html

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