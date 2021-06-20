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СК Армении получил сведения о 68 нарушениях на парламентских выборах
СК Армении получил сведения о 68 нарушениях на парламентских выборах - РИА Новости, 20.06.2021
СК Армении получил сведения о 68 нарушениях на парламентских выборах
В Следственный комитет Армении в воскресенье поступила информация о 68 нарушениях в ходе голосования на внеочередных парламентских выборах, возбуждено три... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T22:04
2021-06-20T22:04
2021-06-20T22:05
внеочередные парламентские выборы в армении
никол пашинян
роберт кочарян
серж саргсян
процветающая армения
в мире
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ЕРЕВАН, 20 июн – РИА Новости. В Следственный комитет Армении в воскресенье поступила информация о 68 нарушениях в ходе голосования на внеочередных парламентских выборах, возбуждено три уголовных дела, сообщил журналистам представитель СК Камо Саакян."К нам поступило 68 материалов с сообщениями о нарушениях, возбуждено три уголовных дела", - сказал Саакян.По его словам, в основном случаи были связаны с повторным голосованием, нарушением тайны голосования, применением насилия и изготовлением поддельных бюллетеней.Парламентские выборы в Армении прошли 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Порога явки нет, однако, чтобы пройти в парламент, партия должна набрать более 5% голосов, а блок — более 7%. При этом, согласно законодательству, в парламенте должны быть представлены минимум три политические силы.Основными конкурентами на выборах, согласно соцопросу, проведенному в Армении социологической службой агентства РИА Новости, являются блок " Армения ", возглавляемый экс-президентом Робертом Кочаряном, и партия "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна. Шансы пройти в парламент, согласно исследованию, есть также у избирательного блока бывшего президента Сержа Саргсяна "Честь имею", у партии "Процветающая Армения " и у партии "Просвещенная Армения".Предварительные итоги выборов, согласно законодательству, должны быть подведены на следующий день до 19.00 мск, окончательные — на седьмой день со дня голосования.
https://radiosputnik.ria.ru/20210620/armeniya-1737811521.html
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внеочередные парламентские выборы в армении, никол пашинян, роберт кочарян, серж саргсян, процветающая армения, в мире
СК Армении получил сведения о 68 нарушениях на парламентских выборах
22:04 20.06.2021 (обновлено: 22:05 20.06.2021)
СК Армении получил сведения о 68 нарушениях на парламентских выборах
ЕРЕВАН, 20 июн – РИА Новости. В Следственный комитет Армении в воскресенье поступила информация о 68 нарушениях в ходе голосования на внеочередных парламентских выборах, возбуждено три уголовных дела, сообщил журналистам представитель СК Камо Саакян.
"К нам поступило 68 материалов с сообщениями о нарушениях, возбуждено три уголовных дела", - сказал Саакян.
По его словам, в основном случаи были связаны с повторным голосованием, нарушением тайны голосования, применением насилия и изготовлением поддельных бюллетеней.
Парламентские выборы в Армении прошли 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Порога явки нет, однако, чтобы пройти в парламент, партия должна набрать более 5% голосов, а блок — более 7%. При этом, согласно законодательству, в парламенте должны быть представлены минимум три политические силы.
Основными конкурентами на выборах, согласно соцопросу, проведенному в Армении социологической службой агентства РИА Новости, являются блок " Армения ", возглавляемый экс-президентом Робертом Кочаряном
, и партия "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна
. Шансы пройти в парламент, согласно исследованию, есть также у избирательного блока бывшего президента Сержа Саргсяна
"Честь имею", у партии "Процветающая Армения
" и у партии "Просвещенная Армения".
Предварительные итоги выборов, согласно законодательству, должны быть подведены на следующий день до 19.00 мск, окончательные — на седьмой день со дня голосования.