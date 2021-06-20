https://ria.ru/20210620/vybory-1737822628.html

СК Армении получил сведения о 68 нарушениях на парламентских выборах

СК Армении получил сведения о 68 нарушениях на парламентских выборах - РИА Новости, 20.06.2021

СК Армении получил сведения о 68 нарушениях на парламентских выборах

В Следственный комитет Армении в воскресенье поступила информация о 68 нарушениях в ходе голосования на внеочередных парламентских выборах, возбуждено три... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T22:04

2021-06-20T22:04

2021-06-20T22:05

внеочередные парламентские выборы в армении

никол пашинян

роберт кочарян

серж саргсян

процветающая армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737757145_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_cffa7add91d3ba7cc3e59aad3c36e6cc.jpg

ЕРЕВАН, 20 июн – РИА Новости. В Следственный комитет Армении в воскресенье поступила информация о 68 нарушениях в ходе голосования на внеочередных парламентских выборах, возбуждено три уголовных дела, сообщил журналистам представитель СК Камо Саакян."К нам поступило 68 материалов с сообщениями о нарушениях, возбуждено три уголовных дела", - сказал Саакян.По его словам, в основном случаи были связаны с повторным голосованием, нарушением тайны голосования, применением насилия и изготовлением поддельных бюллетеней.Парламентские выборы в Армении прошли 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Порога явки нет, однако, чтобы пройти в парламент, партия должна набрать более 5% голосов, а блок — более 7%. При этом, согласно законодательству, в парламенте должны быть представлены минимум три политические силы.Основными конкурентами на выборах, согласно соцопросу, проведенному в Армении социологической службой агентства РИА Новости, являются блок " Армения ", возглавляемый экс-президентом Робертом Кочаряном, и партия "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна. Шансы пройти в парламент, согласно исследованию, есть также у избирательного блока бывшего президента Сержа Саргсяна "Честь имею", у партии "Процветающая Армения " и у партии "Просвещенная Армения".Предварительные итоги выборов, согласно законодательству, должны быть подведены на следующий день до 19.00 мск, окончательные — на седьмой день со дня голосования.

https://radiosputnik.ria.ru/20210620/armeniya-1737811521.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210620/vybory-1737822138.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

внеочередные парламентские выборы в армении, никол пашинян, роберт кочарян, серж саргсян, процветающая армения, в мире