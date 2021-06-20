https://ria.ru/20210620/vybory-1737819698.html

Партия Пашиняна лидирует на парламентских выборах

Партия Пашиняна лидирует на парламентских выборах - РИА Новости, 21.06.2021

Партия Пашиняна лидирует на парламентских выборах

Партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует по итогам парламентских выборов. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-20T21:26

2021-06-20T21:26

2021-06-21T05:31

внеочередные парламентские выборы в армении

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737777827_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_d688d49be1ca77ead61a86eb0829e307.jpg

ЕРЕВАН, 20 июн — РИА Новости. Партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует по итогам парламентских выборов.Как передает Sputnik Армения со ссылкой на ЦИК, после подсчета голосов с 439 из 2008 участков она набирает 59,49%; у блока "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна — 18,14%. Кроме того, пятипроцентный проходной барьер преодолевает партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна с 5,3%.В Ереване данные подсчета голосов сильно отличаются от результатов по стране: лидирует "Армения" с 68,22%, у "Гражданского договора" — 19,38%.На заседании глава ЦИК Тигран Мукучян отдельно сообщил итоги электронного голосования — для находящиеся за рубежом армянских дипломатов, военных, представителей страны в международных организациях и членов их семей."В прошедшем (11-13 июня. — Прим. ред.) электронном голосовании приняли участие 500 человек из 650 включенных в список. <...> За партию "Гражданский договор" проголосовали 163 человека, за блок "Армения" — 135", — сказал он.Внеочередные выборы в парламент прошли 20 июня. Голосование завершилось к 20:00 (19:00 мск). По данным ЦИК, итоговая явка составила 49,4%.В выборах приняли участие 21 партия и четыре блока. Порога явки нет, однако чтобы пройти в Национальное собрание, партия должна набрать более пяти процентов голосов, а блок — более семи процентов. По закону в органе должны быть представлены как минимум три политические силы.Согласно опросу, проведенному в стране социологической службой РИА Новости, основные конкуренты — блок "Армения" и "Гражданский договор". Шансы пройти в парламент есть и у избирательного блока бывшего главы государства Сержа Саргсяна "Честь имею", а также у партий "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения".Предварительные итоги выборов должны подвести на следующий день до 19:00 мск, окончательные — на седьмой день со дня голосования.

https://ria.ru/20210620/vybory-1737816142.html

https://ria.ru/20210620/vybory-1737812935.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

внеочередные парламентские выборы в армении, армения, в мире