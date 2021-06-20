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Партия Пашиняна лидирует на парламентских выборах
Партия Пашиняна лидирует на парламентских выборах - РИА Новости, 21.06.2021
Партия Пашиняна лидирует на парламентских выборах
Партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует по итогам парламентских выборов. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-20T21:26
2021-06-21T05:31
внеочередные парламентские выборы в армении
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 20 июн — РИА Новости. Партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует по итогам парламентских выборов.Как передает Sputnik Армения со ссылкой на ЦИК, после подсчета голосов с 439 из 2008 участков она набирает 59,49%; у блока "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна — 18,14%. Кроме того, пятипроцентный проходной барьер преодолевает партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна с 5,3%.В Ереване данные подсчета голосов сильно отличаются от результатов по стране: лидирует "Армения" с 68,22%, у "Гражданского договора" — 19,38%.На заседании глава ЦИК Тигран Мукучян отдельно сообщил итоги электронного голосования — для находящиеся за рубежом армянских дипломатов, военных, представителей страны в международных организациях и членов их семей."В прошедшем (11-13 июня. — Прим. ред.) электронном голосовании приняли участие 500 человек из 650 включенных в список. &lt;...&gt; За партию "Гражданский договор" проголосовали 163 человека, за блок "Армения" — 135", — сказал он.Внеочередные выборы в парламент прошли 20 июня. Голосование завершилось к 20:00 (19:00 мск). По данным ЦИК, итоговая явка составила 49,4%.В выборах приняли участие 21 партия и четыре блока. Порога явки нет, однако чтобы пройти в Национальное собрание, партия должна набрать более пяти процентов голосов, а блок — более семи процентов. По закону в органе должны быть представлены как минимум три политические силы.Согласно опросу, проведенному в стране социологической службой РИА Новости, основные конкуренты — блок "Армения" и "Гражданский договор". Шансы пройти в парламент есть и у избирательного блока бывшего главы государства Сержа Саргсяна "Честь имею", а также у партий "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения".Предварительные итоги выборов должны подвести на следующий день до 19:00 мск, окончательные — на седьмой день со дня голосования.
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внеочередные парламентские выборы в армении, армения, в мире
Партия Пашиняна лидирует на парламентских выборах
21:26 20.06.2021 (обновлено: 05:31 21.06.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян
Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Партия Пашиняна лидирует по итогам электронного голосования, набирая 163 голоса

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ЕРЕВАН, 20 июн — РИА Новости. Партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует по итогам парламентских выборов.
Как передает Sputnik Армения со ссылкой на ЦИК, после подсчета голосов с 439 из 2008 участков она набирает 59,49%; у блока "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна — 18,14%. Кроме того, пятипроцентный проходной барьер преодолевает партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна с 5,3%.
В Ереване данные подсчета голосов сильно отличаются от результатов по стране: лидирует "Армения" с 68,22%, у "Гражданского договора" — 19,38%.
На заседании глава ЦИК Тигран Мукучян отдельно сообщил итоги электронного голосования — для находящиеся за рубежом армянских дипломатов, военных, представителей страны в международных организациях и членов их семей.
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"В прошедшем (11-13 июня. — Прим. ред.) электронном голосовании приняли участие 500 человек из 650 включенных в список. <...> За партию "Гражданский договор" проголосовали 163 человека, за блок "Армения" — 135", — сказал он.
Внеочередные выборы в парламент прошли 20 июня. Голосование завершилось к 20:00 (19:00 мск). По данным ЦИК, итоговая явка составила 49,4%.
В выборах приняли участие 21 партия и четыре блока. Порога явки нет, однако чтобы пройти в Национальное собрание, партия должна набрать более пяти процентов голосов, а блок — более семи процентов. По закону в органе должны быть представлены как минимум три политические силы.
Согласно опросу, проведенному в стране социологической службой РИА Новости, основные конкуренты — блок "Армения" и "Гражданский договор". Шансы пройти в парламент есть и у избирательного блока бывшего главы государства Сержа Саргсяна "Честь имею", а также у партий "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения".
Предварительные итоги выборов должны подвести на следующий день до 19:00 мск, окончательные — на седьмой день со дня голосования.
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