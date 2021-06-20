https://ria.ru/20210620/vybory-1737816142.html
Наблюдатели ОДКБ оценили прошедшие в Армении выборы
Наблюдатели ОДКБ оценили прошедшие в Армении выборы - РИА Новости, 20.06.2021
Наблюдатели ОДКБ оценили прошедшие в Армении выборы
Досрочные парламентские выборы в Армении прошли в соответствии с законодательством республики, говорится в итоговом заключении группы наблюдателей Парламентской РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T20:45
2021-06-20T20:45
2021-06-20T20:56
внеочередные парламентские выборы в армении
никол пашинян
роберт кочарян
серж саргсян
процветающая армения
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Досрочные парламентские выборы в Армении прошли в соответствии с законодательством республики, говорится в итоговом заключении группы наблюдателей Парламентской ассамблеи ОДКБ."Выборы в Национальное собрание Республики Армения организованы и прошли в соответствии с законодательством Республики Армения", - отмечается в документе, размещенном на официальном сайте ПА ОДКБ.Парламентские выборы в Армении прошли 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Порога явки нет, однако, чтобы пройти в парламент, партия должна набрать более 5% голосов, а блок — более 7%. При этом, согласно законодательству, в парламенте должны быть представлены минимум три политические силы.Основными конкурентами на выборах, согласно соцопросу, проведенному в Армении социологической службой агентства РИА Новости, являются блок "Армения", возглавляемый экс-президентом Робертом Кочаряном, и партия "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна. Шансы пройти в парламент, согласно исследованию, есть также у избирательного блока бывшего президента Сержа Саргсяна "Честь имею", у партии "Процветающая Армения" и у партии "Просвещенная Армения".Предварительные итоги выборов, согласно законодательству, должны быть подведены на следующий день до 19.00 мск, окончательные — на седьмой день со дня голосования.
https://ria.ru/20210620/vybory-1737812935.html
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внеочередные парламентские выборы в армении, никол пашинян, роберт кочарян, серж саргсян, процветающая армения, в мире, одкб, армения
Наблюдатели ОДКБ оценили прошедшие в Армении выборы
20:45 20.06.2021 (обновлено: 20:56 20.06.2021)
Наблюдатели ОДКБ оценили прошедшие в Армении выборы
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Досрочные парламентские выборы в Армении прошли в соответствии с законодательством республики, говорится в итоговом заключении группы наблюдателей Парламентской ассамблеи ОДКБ.
"Выборы в Национальное собрание Республики Армения организованы и прошли в соответствии с законодательством Республики Армения", - отмечается в документе, размещенном на официальном сайте ПА ОДКБ.
Парламентские выборы в Армении прошли 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Порога явки нет, однако, чтобы пройти в парламент, партия должна набрать более 5% голосов, а блок — более 7%. При этом, согласно законодательству, в парламенте должны быть представлены минимум три политические силы.
Основными конкурентами на выборах, согласно соцопросу, проведенному в Армении социологической службой агентства РИА Новости, являются блок "Армения", возглавляемый экс-президентом Робертом Кочаряном
, и партия "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна
. Шансы пройти в парламент, согласно исследованию, есть также у избирательного блока бывшего президента Сержа Саргсяна
"Честь имею", у партии "Процветающая Армения
" и у партии "Просвещенная Армения".
Предварительные итоги выборов, согласно законодательству, должны быть подведены на следующий день до 19.00 мск, окончательные — на седьмой день со дня голосования.