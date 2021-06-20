https://ria.ru/20210620/vybory-1737812935.html

ЦИК Армении рассказал, как прошли выборы

ЦИК Армении рассказал, как прошли выборы - РИА Новости, 20.06.2021

ЦИК Армении рассказал, как прошли выборы

Внеочередные парламентские выборы в Армении в основном прошли в соответствии с законодательством страны, заявил в воскресенье журналистам глава Центризбиркома... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T20:26

2021-06-20T20:26

2021-06-20T23:21

внеочередные парламентские выборы в армении

никол пашинян

тигран мукучян

роберт кочарян

процветающая армения

в мире

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ЕРЕВАН, 20 июн – РИА Новости. Внеочередные парламентские выборы в Армении в основном прошли в соответствии с законодательством страны, заявил в воскресенье журналистам глава Центризбиркома Тигран Мукучян."Выборы в основном прошли в соответствии с законодательством Армении", - сказал Мукучян.По его словам, информация о нарушениях должна быть проверена. Явку в 49,4% он назвал ожидаемой.Парламентские выборы в Армении прошли 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Порога явки нет, однако, чтобы пройти в парламент, партия должна набрать более 5% голосов, а блок — более 7%. При этом, согласно законодательству, в парламенте должны быть представлены минимум три политические силы.Основными конкурентами на выборах, согласно соцопросу, проведенному в Армении социологической службой агентства РИА Новости, являются блок "Армения", возглавляемый экс-президентом Робертом Кочаряном, и партия "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна. Шансы пройти в парламент, согласно исследованию, есть также у избирательного блока бывшего президента Сержа Саргсяна "Честь имею", у партии "Процветающая Армения" и у партии "Просвещенная Армения".Предварительные итоги выборов, согласно законодательству, должны быть подведены на следующий день до 19.00 мск, окончательные — на седьмой день со дня голосования.

https://radiosputnik.ria.ru/20210620/armeniya-1737811521.html

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внеочередные парламентские выборы в армении, никол пашинян, тигран мукучян, роберт кочарян, процветающая армения, в мире