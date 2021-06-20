https://ria.ru/20210620/vybory-1737811480.html

ЦИК Армении отчитался о явке на выборах

ЦИК Армении отчитался о явке на выборах - РИА Новости, 20.06.2021

ЦИК Армении отчитался о явке на выборах

Итоговая явка на внеочередных выборах в парламент Армении составила 49,4%, сообщил глава ЦИК Тигран Мукучян. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T20:12

2021-06-20T20:12

2021-06-20T20:29

армения

политика

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ЕРЕВАН, 20 июн — РИА Новости. Итоговая явка на внеочередных выборах в парламент Армении составила 49,4%, сообщил глава ЦИК Тигран Мукучян."Проголосовали 1 281 174 человека", — заявил он журналистам.На внеочередных выборах в декабре 2018 года явка была 48,63%, тогда свой голос отдали 1 260 840 человек.Голосование на внеочередных выборах в Национальное собрание завершилось к 20:00 (19:00 мск). Его первые итоги станут известны ближе к полуночи.Во вторых в истории Армении досрочных парламентских выборах приняли участие 21 партия и четыре блока. Порога явки нет, однако чтобы пройти в Национальное собрание, партия должна набрать более 5% голосов, а блок — более 7%. По законодательству, в органе должны быть представлены как минимум три политические силы.Согласно соцопросу, проведенному в стране социологической службой РИА Новости, основные конкуренты — блок "Армения", возглавляемый экс-президентом Робертом Кочаряном, и партия "Гражданский договор" исполняющего обязанности премьера Никола Пашиняна. Шансы пройти в парламент есть и у избирательного блока бывшего главы государства Сержа Саргсяна "Честь имею", а также у партий "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения".Предварительные итоги выборов должны подвести на следующий день до 19:00 мск, окончательные — на седьмой день со дня голосования.

https://ria.ru/20210620/vybory-1737806342.html

https://ria.ru/20210620/armeniya-1737787440.html

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армения, политика