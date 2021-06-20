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В Армении завершилось голосование на внеочередных выборах в парламент
В Армении завершилось голосование на внеочередных выборах в парламент - РИА Новости, 20.06.2021
В Армении завершилось голосование на внеочередных выборах в парламент
В Армении завершилось голосование на внеочередных выборах в Национальное собрание. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T19:03
2021-06-20T19:22
внеочередные парламентские выборы в армении
никол пашинян
роберт кочарян
серж саргсян
процветающая армения
в мире
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ЕРЕВАН, 20 июн — РИА Новости. В Армении завершилось голосование на внеочередных выборах в Национальное собрание.В 20:00 (19:00 мск) закрылись все 2008 избирательных участков. К 16:00 мск в республике проголосовали 989 972 человека — 38,17% избирателей. Окончательные данные по явке обнародуют в 20:00 мск, а первые итоги голосования станут известны ближе к полуночи.Во вторых в истории Армении досрочных парламентских выборах приняли участие 21 партия и четыре блока. Порога явки нет, однако чтобы пройти в Национальное собрание, партия должна набрать более 5% голосов, а блок — более 7%. По законодательству, в органе должны быть представлены как минимум три политические силы.Согласно соцопросу, проведенному в стране социологической службой РИА Новости, основные конкуренты — блок "Армения", возглавляемый экс-президентом Робертом Кочаряном, и партия "Гражданский договор" исполняющего обязанности премьера Никола Пашиняна. Шансы пройти в парламент есть и у избирательного блока бывшего главы государства Сержа Саргсяна "Честь имею", а также у партий "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения".Предварительные итоги выборов должны подвести на следующий день до 19:00 мск, окончательные — на седьмой день со дня голосования.
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внеочередные парламентские выборы в армении, никол пашинян, роберт кочарян, серж саргсян, процветающая армения, в мире
В Армении завершилось голосование на внеочередных выборах в парламент
19:03 20.06.2021 (обновлено: 19:22 20.06.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкЛюди на одном из избирательных участков во время досрочных парламентских выборов в Армении
Люди на одном из избирательных участков во время досрочных парламентских выборов в Армении - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк

В Армении завершилось голосование на внеочередных выборах в парламент

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 июн — РИА Новости. В Армении завершилось голосование на внеочередных выборах в Национальное собрание.
В 20:00 (19:00 мск) закрылись все 2008 избирательных участков.
К 16:00 мск в республике проголосовали 989 972 человека — 38,17% избирателей. Окончательные данные по явке обнародуют в 20:00 мск, а первые итоги голосования станут известны ближе к полуночи.
Во вторых в истории Армении досрочных парламентских выборах приняли участие 21 партия и четыре блока. Порога явки нет, однако чтобы пройти в Национальное собрание, партия должна набрать более 5% голосов, а блок — более 7%. По законодательству, в органе должны быть представлены как минимум три политические силы.
Согласно соцопросу, проведенному в стране социологической службой РИА Новости, основные конкуренты — блок "Армения", возглавляемый экс-президентом Робертом Кочаряном, и партия "Гражданский договор" исполняющего обязанности премьера Никола Пашиняна. Шансы пройти в парламент есть и у избирательного блока бывшего главы государства Сержа Саргсяна "Честь имею", а также у партий "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения".
Предварительные итоги выборов должны подвести на следующий день до 19:00 мск, окончательные — на седьмой день со дня голосования.
Люди на одном из избирательных участков во время досрочных парламентских выборов в Армении - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
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Внеочередные парламентские выборы в АрменииНикол ПашинянРоберт КочарянСерж СаргсянПроцветающая АрменияВ мире
 
 
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