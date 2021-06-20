https://ria.ru/20210620/vybory-1737794247.html

Наблюдатели оценили влияние нарушений на результат выборов в Армении

Наблюдатели оценили влияние нарушений на результат выборов в Армении - РИА Новости, 20.06.2021

Наблюдатели оценили влияние нарушений на результат выборов в Армении

Нарушений, которые могут повлиять на результаты парламентских выборов в Армении, на данный момент не выявлено, с таким мнением согласны и представители БДИПЧ... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T16:39

2021-06-20T16:39

2021-06-20T16:48

никол пашинян

армянский национальный конгресс

обсе

левон тер-петросян

бюро по демократическим институтам и правам человека

роберт кочарян

в мире

снг

армения

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ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Нарушений, которые могут повлиять на результаты парламентских выборов в Армении, на данный момент не выявлено, с таким мнением согласны и представители БДИПЧ ОБСЕ, заявил в воскресенье РИА Новости координатор миссии международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Игорь Комаровский."На встрече представителей наблюдателей от СНГ и БДИПЧ обменялись мнениями о том, как проходила предварительная работа по подготовке выборов, по их организации, по функционированию участков. Ни с одной, ни со второй стороны никаких существенных замечаний, которые могли бы повлиять на ход избирательной компании, на её результаты, нет. Здесь мы сошлись во мнении, и разногласий нет", - сказал собеседник агентства.Генеральная прокуратура Армении получила в воскресенье 64 сообщения о нарушениях в ходе голосования на внеочередных парламентских выборах, сообщил журналистам представитель ведомства Эдгар Арсенян.Внеочередные парламентские выборы проходят в Армении 20 июня, в них участвуют 21 партия и четыре блока. Это блоки "Армения" и "Честь имею", сформированные вокруг бывших президентов страны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, "Свободная Родина" и "Ширинян-Бабаджанян блок демократов".Из партий это "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, Армянский национальный конгресс экс-главы государства Левона Тер-Петросяна, "Справедливая Армения", "Республика", "Всеармянская национальная государственность", "Процветающая Армения", "Армянская родина", "Национальная повестка", "Европейская партия Армении", "Социал-демократическая партия "Выбор гражданина", "Наш дом - Армения", "Национально-демократический полюс", "Единая Родина", "Консервативное движение 5165", " Просвещенная Армения", "Верелк (Подъем)", "Свобода", "Азатакан (Либеральная)", "Суверенная Армения", "Зартонк (Пробуждение)", Демократическая партия Армении.Голосование завершится в 19.00 мск. Проходной барьер для партий избирательным законодательством установлен на уровне 5%, для альянсов – 7%. Порога явки нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210620/vybory-1737789017.html

https://ria.ru/20210620/armeniya-1737787440.html

армения

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никол пашинян, армянский национальный конгресс, обсе, левон тер-петросян, бюро по демократическим институтам и правам человека, роберт кочарян, в мире, снг, армения