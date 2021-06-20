https://ria.ru/20210620/volgograd-1737763015.html
В ДТП под Волгоградом погибли три человека
В ДТП под Волгоградом погибли три человека - РИА Новости, 20.06.2021
В ДТП под Волгоградом погибли три человека
Супруги и их шестимесячный сын погибли при столкновении грузовика с легковушкой на трассе под Волгоградом, еще один ребенок и взрослый - в больнице, сообщили... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T11:19
2021-06-20T11:19
2021-06-20T11:19
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 20 июн – РИА Новости. Супруги и их шестимесячный сын погибли при столкновении грузовика с легковушкой на трассе под Волгоградом, еще один ребенок и взрослый - в больнице, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.По данным ведомства, в воскресенье около 9.50 мск на трассе Р-22 во Фроловскомй районе грузовик столкнулся с автомобилем Ford Focus."В результате ДТП на месте скончались 3 человека: водитель Ford Focus, его 31-летняя супруга и их 6-месячный ребенок (мальчик)", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что трехлетняя девочка и еще один взрослый госпитализированы.По информации полиции, проезд транспорта на этом участке трассы временно затруднен из-за следственных действий, организовано реверсивное движение.
https://ria.ru/20210620/dtp-1737757927.html
https://ria.ru/20210619/dtp-1737723808.html
волгоград
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волгоград, волгоградская область, происшествия
В ДТП под Волгоградом погибли три человека
Супруги и их сын погибли при столкновении грузовика с легковушкой на трассе под Волгоградом