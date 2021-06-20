https://ria.ru/20210620/volchanka-1737787761.html

Названы вызываемые коронавирусом аутоиммунные заболевания

Названы вызываемые коронавирусом аутоиммунные заболевания - РИА Новости, 20.06.2021

Названы вызываемые коронавирусом аутоиммунные заболевания

Коронавирус может стать причиной артритов, волчанки и полимиозитов, предупредила главный ревматолог депздрава Москвы Алена Загребнева. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T15:38

2021-06-20T15:38

2021-06-20T15:59

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

департамент здравоохранения г. москвы

общество

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Коронавирус может стать причиной артритов, волчанки и полимиозитов, предупредила главный ревматолог депздрава Москвы Алена Загребнева. "Все, что касается аутоиммунных заболеваний — мы знаем про них много, но ничего конкретного. Безусловно, пусковыми факторами может быть инфекция, особенно вирусная, в том числе коронавирусная", — рассказала она в эфире радиостанции "Говорит Москва". По словам врача, сейчас медики наблюдают появление суставных заболеваний после перенесенного COVID-19, причем происходит это как после тяжелого, так и после легкого течения инфекции. "Мы видим отсроченный всплеск через один, три, шесть месяцев — дебюты аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, системная красная волчанка, полимиозиты", — добавила Загребнева. Она призвала вакцинироваться, чтобы избежать тяжелых последствий коронавируса.

https://ria.ru/20210620/koronavirus-1737772017.html

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коронавирус в россии, здоровье - общество, департамент здравоохранения г. москвы, общество