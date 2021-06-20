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Названы вызываемые коронавирусом аутоиммунные заболевания
Названы вызываемые коронавирусом аутоиммунные заболевания - РИА Новости, 20.06.2021
Названы вызываемые коронавирусом аутоиммунные заболевания
Коронавирус может стать причиной артритов, волчанки и полимиозитов, предупредила главный ревматолог депздрава Москвы Алена Загребнева. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T15:38
2021-06-20T15:38
2021-06-20T15:59
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Коронавирус может стать причиной артритов, волчанки и полимиозитов, предупредила главный ревматолог депздрава Москвы Алена Загребнева. "Все, что касается аутоиммунных заболеваний — мы знаем про них много, но ничего конкретного. Безусловно, пусковыми факторами может быть инфекция, особенно вирусная, в том числе коронавирусная", — рассказала она в эфире радиостанции "Говорит Москва". По словам врача, сейчас медики наблюдают появление суставных заболеваний после перенесенного COVID-19, причем происходит это как после тяжелого, так и после легкого течения инфекции. "Мы видим отсроченный всплеск через один, три, шесть месяцев — дебюты аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, системная красная волчанка, полимиозиты", — добавила Загребнева. Она призвала вакцинироваться, чтобы избежать тяжелых последствий коронавируса.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, департамент здравоохранения г. москвы, общество
Названы вызываемые коронавирусом аутоиммунные заболевания
15:38 20.06.2021 (обновлено: 15:59 20.06.2021)
Главный ревматолог Москвы Загребнева заявила о возможности коронавируса вызвать волчанку
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Коронавирус может стать причиной артритов, волчанки и полимиозитов, предупредила главный ревматолог депздрава Москвы Алена Загребнева.
"Все, что касается аутоиммунных заболеваний — мы знаем про них много, но ничего конкретного. Безусловно, пусковыми факторами может быть инфекция, особенно вирусная, в том числе коронавирусная", — рассказала она в эфире радиостанции "Говорит Москва
".
По словам врача, сейчас медики наблюдают появление суставных заболеваний после перенесенного COVID-19, причем происходит это как после тяжелого, так и после легкого течения инфекции.
"Мы видим отсроченный всплеск через один, три, шесть месяцев — дебюты аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, системная красная волчанка, полимиозиты", — добавила Загребнева.
Она призвала вакцинироваться, чтобы избежать тяжелых последствий коронавируса.