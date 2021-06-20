https://ria.ru/20210620/vodopad-1737749095.html
Самый высокий водопад в Крыму набрал наибольшую за 50 лет силу
Самый высокий водопад в Крыму набрал наибольшую за 50 лет силу - РИА Новости, 20.06.2021
Самый высокий водопад в Крыму набрал наибольшую за 50 лет силу
Самый высокий в Крыму водопад Учан-Су в Ялте набрал максимальную силу за последние полвека после выпавшей на плато Ай-Петри трехмесячной нормы осадков, сказал... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T08:45
2021-06-20T08:45
2021-06-20T13:22
туризм
ай-петри
новости - туризм
андрей бородин
ялта
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ЯЛТА, 20 июн — РИА Новости. Самый высокий в Крыму водопад Учан-Су в Ялте набрал максимальную силу за последние полвека после выпавшей на плато Ай-Петри трехмесячной нормы осадков, сказал РИА Новости руководитель дирекции "Заповедный Крым" Андрей Бородин."На пути к водопаду сошел сель, часть подпорной стены разрушена. Такой мощности водопада не припомнят старожилы как минимум за последние 50 лет, а то и более", — сказал Бородин.По его словам, в настоящее время проводятся обследования популярных туристических троп Ялтинского горно-лесного заповедника, чтобы оценить их состояние.Высота водопада Учан-Су составляет 98 метров, он дает начало реке Водопадной (Учан-Су) в Ялте, которая за последние дни вышла из берегов и затопила часть города. В летнее время водопад часто пересыхает.Федеральное государственное бюджетное учреждение "Заповедный Крым" объединяет несколько заповедных территорий Крыма, в том числе Ялтинский горно-лесной заповедник, на территории которого находится водопад.
https://ria.ru/20210619/izdevka-1737671724.html
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Самый высокий водопад в Крыму после ливней
Самый высокий в Крыму водопад Учан-Су в Ялте набрал максимальную силу за последние полвека после выпавшей на плато Ай-Петри трехмесячной нормы осадков
2021-06-20T08:45
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РИА Новости
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ай-петри, новости - туризм, андрей бородин, ялта, республика крым
Самый высокий водопад в Крыму набрал наибольшую за 50 лет силу
08:45 20.06.2021 (обновлено: 13:22 20.06.2021)
Водопад Учан-Су в Ялте набрал максимальную силу за последние 50 лет