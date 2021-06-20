https://ria.ru/20210620/vitas-1735645655.html
Куда пропал Витас? Эксклюзивное интервью легенды 90-х
Куда пропал Витас? Эксклюзивное интервью легенды 90-х - РИА Новости, 21.06.2021
Куда пропал Витас? Эксклюзивное интервью легенды 90-х
"Куда пропал Витас?" — долгое время писали в соцсетях поклонники и СМИ. После того, как несколько лет назад певец стал безумно популярен в Китае и ряде других... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-20T16:23
2021-06-20T16:23
2021-06-21T06:00
китай
90-е годы
забытые звезды
россия
знаменитости
звезды
южная америка
бразилия
витас
шоубиз
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Галина Соколова. "Куда пропал Витас?" — долгое время писали в соцсетях поклонники и СМИ. После того, как несколько лет назад певец стал безумно популярен в Китае и ряде других стран, о нем практически ничего не было слышно в России. В беседе с корреспондентом РИА Новости исполнитель хитов "Опера № 2" и "Седьмой элемент" рассказал, что сейчас происходит в его жизни, и чем вскоре собирается удивить слушателей. — Где вы сейчас живете: в России или за рубежом? — Конечно, я живу в России!— Чем занимаетесь в свободное время? Готовите ли что-то для слушателей: новые песни, альбом или, возможно, концертный тур? — В нашей семье случилось огромное, счастливое событие – родилась дочка. Третий ребенок. Прекрасная, удивительная Алиса. Сейчас все мысли, время, заботы — только о семье и детях (вместе с супругой Светланой Гранковской артист также воспитывает дочь Аллу и сына Максима. — Прим. ред.). Это большая ответственность. С учетом бесконечно счастливого события – свободного времени нет и не предполагается. Это по-настоящему делает мою жизнь счастливой. Когда есть возможность, готовим к записи новый альбом. Из него подготовлено уже восемь песен. — Когда состоится релиз и в чем будет особенность этого сборника? — Ориентировочная дата и релиз – октябрь-ноябрь. Это абсолютно авторский альбом. В нем все мои чувства и эмоции, самые лучшие, на мой взгляд, песни, которые я делаю и готовлю с большой любовью и уважением к моим зрителям в России, Китае, Бразилии, да и во всем мире. С удовольствием занимаюсь этой работой. Уверен, этот альбом будет грандиозным.— Ранее вы покорили своими выступлениями Китай и страны Южной Америки. Однако сейчас, по понятным причинам, поехать туда с гастролями проблематично. И тем не менее в некоторых регионах ограничения, связанные пандемией, смягчили. Воспользовались ли в этой ситуацией? Выступаете где-нибудь? — Сейчас концертная деятельность действительно несравнима с ситуацией, которая была до пандемии. Это связано в первую очередь с закрытием границ и запретом массовых мероприятий на территории КНР , Бразилии, Южной Америки, в большинстве стран мира. Собрать сейчас на стадионе, как это было до пандемии, 70-80 тысяч зрителей будет невозможно, как и в ближайшие годы. Но тем слаще и радостнее станет наша встреча со зрителем. Поэтому сейчас выступления носят локальный характер, больше проходят на территории России, что тоже очень приятно, и позволяет почти все время уделять семье.
https://ria.ru/20201226/gubin-1590974272.html
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РИА Новости
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китай, 90-е годы, забытые звезды, россия, знаменитости, звезды, южная америка, бразилия, витас, шоу-бизнес
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Галина Соколова. "Куда пропал Витас?" — долгое время писали в соцсетях поклонники и СМИ. После того, как несколько лет назад певец стал безумно популярен в Китае и ряде других стран, о нем практически ничего не было слышно в России.
В беседе с корреспондентом РИА Новости исполнитель хитов "Опера № 2" и "Седьмой элемент" рассказал, что сейчас происходит в его жизни, и чем вскоре собирается удивить слушателей.
— Где вы сейчас живете: в России или за рубежом?
— Конечно, я живу в России!
— Чем занимаетесь в свободное время? Готовите ли что-то для слушателей: новые песни, альбом или, возможно, концертный тур?
— В нашей семье случилось огромное, счастливое событие – родилась дочка. Третий ребенок. Прекрасная, удивительная Алиса. Сейчас все мысли, время, заботы — только о семье и детях (вместе с супругой Светланой Гранковской артист также воспитывает дочь Аллу и сына Максима. — Прим. ред.). Это большая ответственность. С учетом бесконечно счастливого события – свободного времени нет и не предполагается. Это по-настоящему делает мою жизнь счастливой.
Когда есть возможность, готовим к записи новый альбом. Из него подготовлено уже восемь песен.
— Когда состоится релиз и в чем будет особенность этого сборника?
— Ориентировочная дата и релиз – октябрь-ноябрь. Это абсолютно авторский альбом. В нем все мои чувства и эмоции, самые лучшие, на мой взгляд, песни, которые я делаю и готовлю с большой любовью и уважением к моим зрителям в России, Китае, Бразилии, да и во всем мире. С удовольствием занимаюсь этой работой. Уверен, этот альбом будет грандиозным.
— Ранее вы покорили своими выступлениями Китай и страны Южной Америки. Однако сейчас, по понятным причинам, поехать туда с гастролями проблематично. И тем не менее в некоторых регионах ограничения, связанные пандемией, смягчили. Воспользовались ли в этой ситуацией? Выступаете где-нибудь?
— Сейчас концертная деятельность действительно несравнима с ситуацией, которая была до пандемии. Это связано в первую очередь с закрытием границ и запретом массовых мероприятий на территории КНР , Бразилии, Южной Америки, в большинстве стран мира. Собрать сейчас на стадионе, как это было до пандемии, 70-80 тысяч зрителей будет невозможно, как и в ближайшие годы. Но тем слаще и радостнее станет наша встреча со зрителем. Поэтому сейчас выступления носят локальный характер, больше проходят на территории России, что тоже очень приятно, и позволяет почти все время уделять семье.