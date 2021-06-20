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Пушков раскритиковал "вечеринку" немецких военных в Литве
Пушков раскритиковал "вечеринку" немецких военных в Литве - РИА Новости, 20.06.2021
Пушков раскритиковал "вечеринку" немецких военных в Литве
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал инцидент с солдатами бундесвера, которые устроили в литовском отеле скандальную вечеринку. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T12:16
2021-06-20T13:41
министерство обороны германии
нато
алексей пушков
германия
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в мире
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал инцидент с солдатами бундесвера, которые устроили в литовском отеле скандальную вечеринку.По словам члена Совфеда, немецкие военные поняли, что "российской агрессии", которой они должны были противостоять, в регионе не оказалось. Поэтому решили устроить празднование, во время которого пели "песни нацистских времен" и выкрикивали антисемитские лозунги. "Так военнослужащие бундесвера "выполняют" поставленные НАТО задачи. С рекламными роликами альянса — ничего общего. Да и нужны ли они там вообще?" — написал Пушков в Telegram-канале.Ранее издание Spiegel сообщило, что в конце апреля в отеле в Литве прошла вечеринка с участием немецких солдат, которые пели "праворадикальные и антисемитские песни", кроме того, есть видеозапись "предполагаемого насилия". В Министерстве обороны Германии подтвердили, что военных подозревают в сексуальном принуждении. Их поведение назвали непростительным и постыдным. Весь взвод вернется на родину.
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министерство обороны германии, нато, алексей пушков, германия, литва, в мире
Пушков раскритиковал "вечеринку" немецких военных в Литве
12:16 20.06.2021 (обновлено: 13:41 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк

Сенатор Пушков раскритиковал поведение военнослужащих ФРГ в Литве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал инцидент с солдатами бундесвера, которые устроили в литовском отеле скандальную вечеринку.
По словам члена Совфеда, немецкие военные поняли, что "российской агрессии", которой они должны были противостоять, в регионе не оказалось. Поэтому решили устроить празднование, во время которого пели "песни нацистских времен" и выкрикивали антисемитские лозунги.
"Так военнослужащие бундесвера "выполняют" поставленные НАТО задачи. С рекламными роликами альянса — ничего общего. Да и нужны ли они там вообще?" — написал Пушков в Telegram-канале.
Ранее издание Spiegel сообщило, что в конце апреля в отеле в Литве прошла вечеринка с участием немецких солдат, которые пели "праворадикальные и антисемитские песни", кроме того, есть видеозапись "предполагаемого насилия". В Министерстве обороны Германии подтвердили, что военных подозревают в сексуальном принуждении. Их поведение назвали непростительным и постыдным. Весь взвод вернется на родину.
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