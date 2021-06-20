https://ria.ru/20210620/vecherinka-1737767641.html
Пушков раскритиковал "вечеринку" немецких военных в Литве
Пушков раскритиковал "вечеринку" немецких военных в Литве - РИА Новости, 20.06.2021
Пушков раскритиковал "вечеринку" немецких военных в Литве
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал инцидент с солдатами бундесвера, которые устроили в литовском отеле скандальную вечеринку. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T12:16
2021-06-20T12:16
2021-06-20T13:41
министерство обороны германии
нато
алексей пушков
германия
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564586143_0:161:3226:1976_1920x0_80_0_0_12570282e21f66d7bcc502adafda8758.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал инцидент с солдатами бундесвера, которые устроили в литовском отеле скандальную вечеринку.По словам члена Совфеда, немецкие военные поняли, что "российской агрессии", которой они должны были противостоять, в регионе не оказалось. Поэтому решили устроить празднование, во время которого пели "песни нацистских времен" и выкрикивали антисемитские лозунги. "Так военнослужащие бундесвера "выполняют" поставленные НАТО задачи. С рекламными роликами альянса — ничего общего. Да и нужны ли они там вообще?" — написал Пушков в Telegram-канале.Ранее издание Spiegel сообщило, что в конце апреля в отеле в Литве прошла вечеринка с участием немецких солдат, которые пели "праворадикальные и антисемитские песни", кроме того, есть видеозапись "предполагаемого насилия". В Министерстве обороны Германии подтвердили, что военных подозревают в сексуальном принуждении. Их поведение назвали непростительным и постыдным. Весь взвод вернется на родину.
https://radiosputnik.ria.ru/20210607/estoniya-1736028152.html
германия
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564586143_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_6c0ebe467133153905dd09e720c265f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны германии, нато, алексей пушков, германия, литва, в мире
Пушков раскритиковал "вечеринку" немецких военных в Литве
12:16 20.06.2021 (обновлено: 13:41 20.06.2021)
Сенатор Пушков раскритиковал поведение военнослужащих ФРГ в Литве