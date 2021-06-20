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Российские вакцины от COVID-19 доставили в дипмиссии в 82 странах

Российские вакцины от COVID-19 доставили в дипмиссии в 82 странах - РИА Новости, 20.06.2021

Российские вакцины от COVID-19 доставили в дипмиссии в 82 странах

Российские вакцины от COVID-19 доставлены в российские диппредставительства в 82 странах, привиты около 80% сотрудников загранучреждений, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T08:17

2021-06-20T08:17

2021-06-20T08:17

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские вакцины от COVID-19 доставлены в российские диппредставительства в 82 странах, привиты около 80% сотрудников загранучреждений, сообщила РИА Новости начальник Отдела лечебно-оздоровительного обеспечения Управления делами (департамента) МИД России Алина Косаченко.День медицинского работника отмечается в России 20 июня."Мы доставили вакцины в 82 страны на сегодняшний день - нашу вакцину "Спутник V" и "ЭпиВакКорону". Но ее меньше, потому что начали раньше с "Спутник V", - сказала Косаченко.По ее словам, как только вышло указание президента РФ об общегражданской вакцинации, с учетом того, что сотрудники российских диппредставительств являются гражданами РФ, с марта началась доставка вакцин. "Провакцинированы порядка 80% сотрудников диппредставительств. Это колоссальная работа", - отметила она.Косаченко также рассказала, что вакцины доставлялись в российские диппредставительства и бортами министра иностранных дел России. "Вакцину возили бортами министра, даже вице-премьера в те страны, куда просто не летит ничего. Поверьте, это тяжелая работа. Не только привезли, но проводят вакцинацию. Сейчас осталось практически мало стран, куда еще не увезли вакцину. Мы продолжаем эту работу, но, думаю, скоро закончим", - подчеркнула собеседница агентства.При этом она пояснила, что вакцинация сотрудников диппредставительств была добровольной, а желающие привиться сотрудники могли сами выбирать вакцину, в том числе иностранного производства."Абсолютно добровольная... Фактически наши на себе испытали все вакцины. У нас были диппредставительства, которые приняли приглашения местных властей вакцинироваться Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Moderna. Всеми вакцинами. Но основная масса – это "Спутник V", "ЭпиВакКорона". В основном это "Спутник V". Это выбор наших сотрудников", - сказала Косаченко.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество