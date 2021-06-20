https://ria.ru/20210620/vaktsinatsiya-1737771831.html

Гинцбург рассказал о вакцинации беременных от коронавируса

Гинцбург рассказал о вакцинации беременных от коронавируса - РИА Новости, 20.06.2021

Гинцбург рассказал о вакцинации беременных от коронавируса

Вакцинация от коронавируса беременных женщин даст защиту и новорождённым, так как антитела матери передадутся ребёнку при грудном вскармливании, заявил директор РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T12:59

2021-06-20T12:59

2021-06-20T12:59

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

здоровье - общество

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июн - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса беременных женщин даст защиту и новорождённым, так как антитела матери передадутся ребёнку при грудном вскармливании, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее Гинцбург сообщил РИА Новости, что вакцинация от коронавируса беременных женщин может быть разрешена уже на следующей неделе."Как мы с вами понимаем, (вакцинация) защищает не только беременных, а будет защищать новорожденных в результате грудного вскармливания", - сказал Гинцбург в эфире передачи "Вести недели" на канале "Россия 1".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210620/vaktsinatsiya-1737738991.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество